調查：外國人遊日最大困擾是「垃圾桶太少」其次是「無法用英語溝通」｜日本旅遊

日本政府觀光廳調查顯示，訪日外國遊客在旅途中碰到的困擾問題，第一名是「垃圾桶太少」，第二是「無法用英語溝通」。值得注意的是，今年新增選項「觀光地區與景點過於擠迫」，以13.1%排在第三。
日本放送協會(NHK)報道，今年3月訪日外國遊客人數為349萬7,600，較去年同月增長13.5%，創下歷年3月新高。此外，從年初累計至今的訪日人數已超過1,053萬人次，比去年提前1個月突破1,000萬人次，為歷來最快紀錄。
當局指，受惠於日圓貶值等因素，訪日旅遊持續保持強勁增長，但未來仍須關注美國特朗普政府政策帶來的國際局勢變化。
當局改善旅遊環境漸見成效
此外，國土交通省觀光廳今年1月針對訪日4,000多名外國遊客，調查他們在旅途中遇到的困擾問題。結果顯示，多達21.9%受訪者選擇「垃圾桶太少」選項，跟去年一樣，成了最困擾問題第一名。「無法用英語溝通」有15.2%，為第二名。但兩者的比例都比去年調查的30.1%和22.5%，有所下降。觀光廳認為，這顯示各地政府在改善旅遊環境方面的努力，已見成效。
沒垃圾桶，怎樣辦？
被問到找不到垃圾桶時怎麼辦，絕大多數人選擇「放棄丟垃圾，自己帶回去再丟」。
今年調查新設的選項「觀光地區與景點過於擠迫」，以13.1%登上第三位，反映日本的「過度旅遊」問題不僅導致居民的不滿，也影響外國遊客的體驗感受。
有多少遊客「沒有遇到困難」？
第四位是「公共交通的使用方式(搭車地點及轉乘方式等)」，有12.3%。此外，去年「多語言顯示的標誌不夠或難以理解」令13.4%的受訪外國遊客感到困擾，今年降低至10.8%，排第五位。
第六位的「入境手續」，雖然僅有8.6%受訪者選擇，但相比去年的3.5%增長超過兩倍，主要原因是「等候時間過長」(67%)，其中在新千歲機場、大阪關西機場、福岡機場感到困擾的比例特別高。
整體而言，回答「沒有遇到困難」的外國遊客佔比高達51.1%，比上次調查大幅增加21.4個百分點，反映外國遊客對日本旅遊的滿意度很高。
觀光廳表示，「這次調查也發現了一些新的課題，今後還需要與相關政府部門加強合作，持續改善」。