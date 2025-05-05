調查：外國人遊日最大困擾是「垃圾桶太少」其次是「無法用英語溝通」｜日本旅遊

日本政府觀光廳調查顯示，訪日外國遊客在旅途中碰到的困擾問題，第一名是「垃圾桶太少」，第二是「無法用英語溝通」。值得注意的是，今年新增選項「觀光地區與景點過於擠迫」，以13.1%排在第三。

日本放送協會(NHK)報道，今年3月訪日外國遊客人數為349萬7,600，較去年同月增長13.5%，創下歷年3月新高。此外，從年初累計至今的訪日人數已超過1,053萬人次，比去年提前1個月突破1,000萬人次，為歷來最快紀錄。

當局指，受惠於日圓貶值等因素，訪日旅遊持續保持強勁增長，但未來仍須關注美國特朗普政府政策帶來的國際局勢變化。