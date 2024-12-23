調查：日本四分一中學生疑網絡成癮 專家提警告 籲政府聆聽年輕一代心聲

日本兵庫縣立大學一項調查發現，初中生與高中生約每4人中就有1人疑網絡成癮。
日本放送協會(NHK)周一(23日)報道，兵庫縣立大學教授竹內和雄的研究領域包括網絡成癮、學童輟學等社會問題。他的研究室2023年透過各級學校實施調查，並回收東京地區、近畿地區等11個地方的小學、初中生、高中學生，共17萬8,000多人的回覆。
根據網絡成癮量表進行評估
這項調查依據美國心理學家提出的網絡成癮量表進行評估，量表包括「打算停用(網絡)但是屢次不成功」、「欲縮短使用時間就會感到煩躁」等總共8題，若受訪者情形與提問的狀況相符達5題以上，就被判定符合網絡成癮的主要條件。
調查結果顯示，疑網絡成癮的小學生達16.2%、初中生24.1%、高中生26.9%。換言之，初中生與高中生幾乎每4人就有1人疑網絡成癮。
專家提出建議
一支國家級研究團隊2017年度使用同樣方式，進行過相關調查，當時疑為網絡成癮的初中生比例12.4%，高中生16%。對此，竹內教授指出，儘管兩者無法直接比較，但他推測新疫情停課期間，兒童網絡成癮的問題加劇。
竹內建議必須盡早採取措施應對問題，強調「國家與地方政府必須聆聽兒童的心聲，提供相關資源協助他們擺脫網絡成癮，以及加強如何正確地使用網絡的教育。此外，家庭中，父母與子女也應該討論使用網絡的時間和地點，並制定相關規則」。