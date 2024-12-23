調查：日本四分一中學生疑網絡成癮 專家提警告 籲政府聆聽年輕一代心聲

日本兵庫縣立大學調查發現，初中生與高中生約每4人中就有1人疑網絡成癮。(互聯網)

日本兵庫縣立大學一項調查發現，初中生與高中生約每4人中就有1人疑網絡成癮。

日本放送協會(NHK)周一(23日)報道，兵庫縣立大學教授竹內和雄的研究領域包括網絡成癮、學童輟學等社會問題。他的研究室2023年透過各級學校實施調查，並回收東京地區、近畿地區等11個地方的小學、初中生、高中學生，共17萬8,000多人的回覆。

根據網絡成癮量表進行評估

這項調查依據美國心理學家提出的網絡成癮量表進行評估，量表包括「打算停用(網絡)但是屢次不成功」、「欲縮短使用時間就會感到煩躁」等總共8題，若受訪者情形與提問的狀況相符達5題以上，就被判定符合網絡成癮的主要條件。