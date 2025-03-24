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國際
2025-03-24 13:08:23

調查：特朗普政策令外國遊客反感 恐通脹加劇 美國旅遊業陰霾密布

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遊客在紐約景點自由神像前打卡。(資料圖片)

遊客在紐約景點自由神像前打卡。(資料圖片)

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調查顯示，因特朗普部分政策激怒了一些外國遊客，並引發物價上漲和美元走強的憂慮，美國旅遊業前景滿布陰霾。

特朗普2.0｜對美國反感效應

英國牛津經濟公司(Oxford Economics)旗下的旅遊經濟(Tourism Economics)在上月底公布的報告指出，原本預計訪美外國遊客於2025年將比24年增加8.8%，現在修正為減少5.1%；預計這些遊客的支出也會下跌10.9%。旅遊經濟總裁薩克斯(Adam Sacks)表示，基於「對美國反感的效應」，報告公布後的這段時間，「情況進一步惡化」，結果可能會更糟。

特朗普政府最近數周對加拿大、墨西哥、中國加徵關稅，亦揚言會對歐盟徵關稅。他加緊推行限制移民的劃的同時，也縮減美國國際開發總署(USAID)等聯邦機構規模並大量裁員，還對俄烏以及以哈戰爭提出具爭議性的計劃等。

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特朗普2.0｜特朗普兩極分化政策和言論「累事」

旅遊經濟指出：「特朗普政府兩極分化政策和言論導致的情況……將令人們打消赴美旅行的念頭。一些組織感受到壓力，會避免在美國舉辦活動，或派遣員工赴美，減少出差。」

世界旅遊論壇研究所(World Tourism Forum Institute)表示，嚴苛的移民政策、強勢美元和全球政治緊張等綜合因素「可能大幅影響」外國遊客人數，「可能在未來數年重塑這個國家的旅遊業」。根據民調機構YouGov去年12月針對16個歐洲和亞洲國家居民的調查，35%受訪者說，比較不可能在特朗普執政期間赴美，22%表示更有可能赴美。

三藩市旅遊景點金門橋。(互聯網) 美國鹽湖城國際機場旅客。(資料圖片) 遊客在紐約景點自由神像前打卡。(資料圖片)

特朗普2.0｜關稅爭拗或令加拿大人不想赴美

美國國家旅遊辦公室數據顯示，2024年約有7,770萬外國遊客，比23年增加17%，但這不是最終確定數字。

來自西歐、加拿大和墨西哥的民眾最有可能選擇美國以外的旅遊地點。西歐佔2024年赴美遊客總數的37%。美國旅遊協會2月初警告，關稅問題可能會讓加拿大人不想赴美，他們在2024年赴美外國遊客中佔比最多，達2,040萬。

紐約於2024年迎來1,290萬外國遊客，市政府已注意到這現象，旅遊局局長科克爾(Julie Coker)說，部分加拿大人取消預定行程，酒店和百老匯表演的網絡搜尋數量也下跌。目前還沒看到英國或歐洲出現類似現象，將密切關注。然而，英德當局不久前以被逮捕的風險為由，警告國民特別留意赴美旅行文件。

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特朗普2.0｜國際及國內旅遊業衰退

旅遊經濟表示，由於國際和國內旅遊衰退，旅遊業2025年可能損失約640億美元(約4,975億港元)收入。專家指，美國人現在似乎因經濟展望不佳而退縮，衰退、通脹等關鍵字和可能更強勢的美元也嚇走旅客。

旅遊經濟指出，通脹等「這對赴美遊客來說要花更多錢，(因此赴美)遊客人數和平均停留時間都會受到限制。」
 

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