調查︰美國近80%人對下一代生活悲觀 不快樂比率創新高

有民調顯示大部分美國人對下一代的生活感悲觀。(路透社)

美國《華爾街日報》及美國民意研究所公共事務研究中心(NORC)的聯合調查，顯示大部分美國人對子女未來會生活得更好，並無信心。

調查在本月1日至13日訪問了1,019名美國成年人，當時尚未爆出矽谷銀行(SVB)倒閉事件。結果顯示78%受訪者，沒有信心下一代能活得較這代好，比率較01年的調查大增逾30個百分點，亦是調查自1990年開始以來最高，當中白人受訪者的無信心比率，較黑人及拉美裔受訪者更高。

至於最擔心的生活問題，有近三分二人指是通脹，亦有近40%人者認為是醫療及住屋成本問題。此外，有五分四受訪者認為目前美國經濟「不太好或壞」(not so good/poor)，有近半受訪者更認為明年會轉差。