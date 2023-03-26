調查︰美國近80%人對下一代生活悲觀 不快樂比率創新高

美國《華爾街日報》及美國民意研究所公共事務研究中心(NORC)的聯合調查，顯示大部分美國人對子女未來會生活得更好，並無信心。
調查在本月1日至13日訪問了1,019名美國成年人，當時尚未爆出矽谷銀行(SVB)倒閉事件。結果顯示78%受訪者，沒有信心下一代能活得較這代好，比率較01年的調查大增逾30個百分點，亦是調查自1990年開始以來最高，當中白人受訪者的無信心比率，較黑人及拉美裔受訪者更高。
至於最擔心的生活問題，有近三分二人指是通脹，亦有近40%人者認為是醫療及住屋成本問題。此外，有五分四受訪者認為目前美國經濟「不太好或壞」(not so good/poor)，有近半受訪者更認為明年會轉差。
美國前景｜56%受訪者認為讀大學不划算
令受訪者擔心下一代生活的其中一個原因，是對大學學位失去信心，認為已未必能讓子女往上流動。當中有56%受訪者認為讀4年大學並不划算，因為有人畢業也學不了特別技能，還換來一大筆學貸；但仍有42%受訪者相信讀大學有助獲得更好工作及賺更多錢。調查結果跟2017年的相反，當時認為讀大學值得的人，較認為不值得者稍多。今次的調查又發現，相比起民主黨受訪者，共和黨受訪者對經濟前景較悲觀，而沒有大學學位及住在郊區的受訪者亦屬較悲觀一群。
美國前景｜僅12%受訪者自稱「非常快樂」
至於快樂程度，僅得12%受訪者認為自己「非常快樂」，是此題目自1972年開始詢問以來，比率最低的一次；約30%受訪者認為自己「不太快樂」，比率亦是72年以來最高。
NORC公共事務及傳媒研究部門副主席Jennifer Benz對民眾陷入一股「棘手程度的悲觀情緒」(intractable level of pessimism)感驚訝，認為就算油價下跌或經濟有些微好轉，也難以改變民眾對自身財務狀況的不滿。