調查：近半美國人緬懷1950年代風光日子 或與特朗普這句競選口號有關｜美國大選2024

美國總統大選將於周二舉行，最新調查顯示，多達近半數受訪美國人緬懷1950年代的黃金時代，認為最近數十年國家變得愈來愈糟。分析指，這些想法與特朗普近年以「讓美國再次偉大」(Make America Great Again，MAGA)為競選口號有關，其中「再次」這個詞彙是其精髓所在，而很多人是緬懷他們不曾經歷的時代。 美國非牟利機構「公共宗教研究所」與智庫布魯金斯研究所(Brookings Institution)進行第15次的「美國價值觀調查」(American Values Survey)，於8月16至9月4日對5,027名全美各地18歲以上成年人做網上民調，正負誤差1.82個百分點。

70% 受訪者認為國家走錯方向 調查顯示，70%受訪美國民眾認為國家走錯方向，認為正確者29%，情況較去年略好轉(去年為77%對22%)。認為國家方向錯誤的共和黨選民高達94%，70%獨立選民、41%民主黨選民也認為走錯方向。 49%受訪者表示，美國自1950年代以來愈來愈糟，但認為愈變愈好的也有48%，看法兩極。這當中68%的共和黨選民認為美國的文化、生活愈來愈糟，持此觀點的獨立選民、民主黨選民分別為48%、31%。 凸顯美國甚麼社會問題？ 美國Axios新聞網指出，儘管美國昔日有諸多種族不平等，卻有近半美國人緬懷較缺乏多元性的1950年代，凸顯美國今日於種族、黨派等各方面的政治分歧加深，也反映當前美國人口、宗教結構已顯著轉變。人口調查與統計局數據顯示，美國1950年代白人佔89.5%、非裔10%，至2023年白人佔58.4%，拉丁裔佔19.5%、非裔13.7%、亞裔6.4%。

白人福音派新教徒認為今非昔比 調查發現，68%的白人福音派新教徒、56%的白人天主教徒、56%的末世聖徒教會(Latter-day Saints)信徒認為今日不比1950年代。但47%西班牙裔天主教徒、40%非裔新教徒並不持相同看法。

1950 年代美國怎樣風光？ 1950年代是美國於二戰結束後經濟起飛的時期，隨著政府開始大規模建設高速公路系統，都會與市郊人口因戰後嬰兒潮而呈爆發式增長。 當時搖滾樂取代爵士樂成為最受歡迎的音樂，電視成為美國家庭最重要媒介，美國躍居全球頭等強國。影視娛樂更有「貓王」皮禮士利(Elvis Presley)、瑪麗蓮夢露(Marilyn Monroe)、占士甸(James Dean)與柯德莉夏萍(Audrey Hepburn)等巨星風靡全球。

但當時因種族隔離制度，非裔、墨西哥裔不會獲聘出任高薪要職，也不能遷入新的市郊地區。猶太人以及左派社運人士則遭受恐懼共產黨所催生的麥卡錫主義(McCarthyism)運動迫害。 「讓美國再次偉大」競選口號如何發揮作用？ Axios認為，近10年特朗普以「讓美國再次偉大」作為競選口號，並把1950年代讚頌為黃金時代，民眾之間這股緬懷昔日風光的情懷隨之而起。公共宗教研究所主席兼創辦人瓊斯(Robert P. Jones)認為，「再次」這個詞彙是MAGA口號的精髓，「它喚起了對這個所謂黃金時代的失落和懷舊感」。會把當時視為黃金年代的人大多是白人教徒，因為這個群體當時是獨享財富、文化與政治權力，將有色人種拒諸門外。

美國人緬懷未經歷過的「舊」？ 瓊斯指出，值得注意的是，這次調查的受訪者大部分都是1950年代以後才出生，換言之，這些人緬懷的是一個他們經歷不多、甚至沒經歷過的時代。