論文涉操縱研究數據　史丹福大學校長請辭

針對美國史丹佛大學(Stanford University)校長Marc Tessier-Lavigne參與的科學研究論文被發現存在「操縱研究數據」的行為，他周三(19日)宣布月底辭職。Marc Tessier-Lavigne周三致全校師生的信中表示，由前聯邦法官和5名科學家領頭的特別委員會進行的審查報告指出，沒有發現Marc Tessier-Lavigne涉及「科學數據欺瞞或捏造」的證據，但發現他的實驗室成員有「操縱研究數據」的案例。

Marc Tessier-Lavigne表示，「未能果斷而直接地糾正科學紀錄裡的錯誤」，「特別委員會的審查發現我實驗室內其他人有操縱研究數據的情況，儘管我不知情這些問題，但我想明確表示，我會對此負責。」他將於8月31日辭去史丹福大學校長職務，但仍會留在校內。史丹福大學董事會已任命經典學系(Department of Classics)教授薩勒(Richard Saller)自9月1日起擔任代理校長。