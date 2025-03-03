諾如病毒｜大阪米芝蓮一星名店「喜一」傳出食物中毒事件。（喜一 FB）

大阪懷石料理店「喜一」曾連續四年獲得米芝蓮一星殊榮，但今年2月接連爆出兩波食物中毒，共有56名顧客上吐下瀉，被驗出諾如病毒（又名諾克病毒/諾羅病毒），「喜一」餐廳如今被勒令無限期停業。

據《NNN》和《關西電視台》等日本傳媒綜合報道，大阪府政府稱，位於河內長野市的日本料理店「喜一」，2月上旬傳出有33名顧客光顧後，陸續出現腹瀉和腹痛等不適症狀，後來檢體被驗出有諾如病毒。為此，當地的富林保健所曾命令喜一歇業2天，並要求這間米芝蓮名店做好一切衛生措施後再復業。