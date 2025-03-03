大阪懷石料理店「喜一」曾連續四年獲得米芝蓮一星殊榮，但今年2月接連爆出兩波食物中毒，共有56名顧客上吐下瀉，被驗出諾如病毒（又名諾克病毒/諾羅病毒），「喜一」餐廳如今被勒令無限期停業。
據《NNN》和《關西電視台》等日本傳媒綜合報道，大阪府政府稱，位於河內長野市的日本料理店「喜一」，2月上旬傳出有33名顧客光顧後，陸續出現腹瀉和腹痛等不適症狀，後來檢體被驗出有諾如病毒。為此，當地的富林保健所曾命令喜一歇業2天，並要求這間米芝蓮名店做好一切衛生措施後再復業。
專家估運麼師店員或感染諾如病毒
怎料，在店家重新營業的2月22日至24日期間，又有23名10歲到86歲的男女顧客，出現腹瀉和嘔吐等食物中毒症狀，判斷原因仍為諾同病毒。幸好，食客症狀都不嚴重，所有人症狀都在紓解當中。專家推斷，可能就連餐廳的廚師和店員都感染諾如病毒，才會讓病毒進一步擴散。
但這次當地衛生機構已經無法再容忍，3月2日下令店家無限期停業。
報道指出，「喜一」為大阪當地人氣名店，曾登上關西版米芝蓮指南。還有觀光網站介紹，「喜一」兩層樓建築瀰漫濃濃日本味。餐點除了提供約3,800日圓（約196.5港元）的平價套餐，還有須預約才吃得到的1.2萬日圓（約620.6港元）的和牛炭火烤套餐，店家還有80種紅酒供予食客自由選擇。
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