諾如病毒｜日本飯盒公司爆病毒　害1死456人食物中毒賠到破產

日本岐阜縣一間便當公司，2月底爆出食物中毒事件，造成1死456人上吐下瀉。雖被衛生當局勒令停業，因為賠償規模實在太可觀，業者在17日宣布已進入申請破產程序。

「BaiPasu供餐中心」開業已58年 位於崎阜縣崎南町的「BaiPasu供餐中心」開業已58年，專門提供團體訂餐服務，但二月底卻驚傳有一名40多歲男子，吃了他們的便當後，身體出現不適症狀，於3月1日去世，最後相關部門在其糞便驗出諾如病毒。 截至3月17日為止，還有456人出現上吐下瀉的症狀，年齡介於2歲到97歲。 對此，當地保健所勒令便當公司停業，時間從3月2日開始。

業者發文道歉 並決定正式歇業 該業者17日於官網發文，再度向受害消費者道歉。表示「對於這次，食用本公司所提供的便當造成顧客感染諾羅病毒引發食物中毒事件，對眾多人士造成了極大的困擾與不安，我們在此深深致上最誠摯的歉意」。 業者強調，在本事件發生後，已積極與相關機關合作進行原因調查並致力於防止類似事件再次發生。「然而，我們對此次事件嚴肅看待，最終決定將於令和7年（西元2025年）3月14日終止公司業務並正式歇業」。 《CBC TV》報道指出，由於賠償規模太過龐大，加上信譽嚴重毀損實在難以挽回，該業者目前已經進入破產程序，將由律師處理被害民眾的賠償相關事宜。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章