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2025-03-20 14:30:00

諾如病毒｜日本ISUZU車廠員工餐廚師帶病上班　引爆集體中毒263人上吐下瀉

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諾如病毒｜日本ISUZU車廠員工餐廚師帶病上班　引爆集體中毒263人上吐下瀉

ISUZU位於神奈川的汽車工廠員工餐廳爆出集體食物中毒。（圖／翻攝日本ISUZU官網）

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日本神奈川縣一間汽車工廠的員工餐廳，近日爆出集體中毒事件，有263人出現上吐下瀉等症狀，證實感染諾如病毒，而且原因竟是廚師抱病上班，導致疫情擴大。

多名員工陸續出現嘔吐／腹瀉／腹痛或發燒等症狀

ANN神奈川新聞等日媒綜合報道，藤澤市表示，ISUZU汽車藤澤工廠的多名員工，12日晚間開始陸續出現嘔吐、腹瀉、腹痛或發燒等症狀，有許多人因此請假無法上班。這樣的狀況還不是少數，許多身體不適的患者皆表示曾去員工餐廳用餐，公司方面緊急通報當地的保健所。

藤井市保健所獲報，派人趕到現場了解狀況，發現包含工廠和員工餐廳的職員在內共有263人出現上吐下瀉等症狀。

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衛生單位檢驗糞便樣本，證實驗出諾如病毒，判定為食物中毒案件。發病者大多都是11日中午到員工餐廳用餐。當局深入調查，發現原來是員工餐廳營運單位「Aim Services」的廚師，明明感染諾如病毒卻不乖乖在家養病，還抱病上班導致疫情不斷擴大。

更可怕的是，11日當天中午就有2369人到員工餐廳用餐，估計感染者人數將持續攀升。

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受這件事件影響，員工餐廳營運單位「Aim Services」從14日晚間開始暫停營業，但為了安全起見，當局已要求餐廳須徹底消毒烹飪器具及丟棄可能受污染食材，才能重新開門。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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