諾如病毒｜日本ISUZU車廠員工餐廚師帶病上班　引爆集體中毒263人上吐下瀉

日本神奈川縣一間汽車工廠的員工餐廳，近日爆出集體中毒事件，有263人出現上吐下瀉等症狀，證實感染諾如病毒，而且原因竟是廚師抱病上班，導致疫情擴大。

多名員工陸續出現嘔吐／腹瀉／腹痛或發燒等症狀

據《ANN》和《神奈川新聞》等日媒綜合報道，藤澤市表示，ISUZU汽車藤澤工廠的多名員工，12日晚間開始陸續出現嘔吐、腹瀉、腹痛或發燒等症狀，有許多人因此請假無法上班。這樣的狀況還不是少數，許多身體不適的患者皆表示曾去員工餐廳用餐，公司方面緊急通報當地的保健所。

藤井市保健所獲報，派人趕到現場了解狀況，發現包含工廠和員工餐廳的職員在內共有263人出現上吐下瀉等症狀。