諾貝和平獎得主失蹤多月現身挪威　因天氣延誤抵達由女兒代領

諾貝爾和平獎得主，委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）雖然未及在頒獎禮上領獎，但她最終仍趕及去到挪威出席宴會，並與挪威總理斯特勒（Jonas Gahr Store）會面。據報道指，她秘密渡航至挪威時，因為天氣問題而延誤了到達的時間，然而隨後在周三（10日）晚在酒店露台向公眾揮手。
馬查多對上一次公開露面是在今年1月於委內瑞拉參與抗議總統馬杜羅（Nicolas Maduro）連任。由於委內瑞拉政府威脅要將她列為逃犯而禁止她出境，但是她仍冒險前往挪威。馬查多在深夜到達奧斯陸的酒店，並在酒店露台向公眾揮手，其後她與在酒店外的支持者會面。馬查多其後接受英國廣播公司（BBC）訪問，被問到她有近2年未與子女見面：「有超過16個月我沒法擁抱或接觸他們。突然間，短短幾個小時內，我就能夠見到我最愛的人，觸摸他們，和他們一起哭泣、一起祈禱。」她表示自己錯過了他們的畢業禮以及女兒和其中一個兒子的婚禮。
美國媒體稱美國有介入事件
馬查多又表示，她清楚自己回去委內瑞拉的風險：「當然我打算回去。我確實知道自己需要承擔的風險。我必須要去一個最能為我們目標作出貢獻的地方。不久前，我認為我必須待在委內瑞拉；而在今日為了我們的目標，我相信必須到奧斯陸。」據美國《華爾街日報》報道，馬查多前往挪威的行程計劃了2個月，並且她喬裝成功離開10個軍方的檢查站，然後乘坐木船從一個漁村離開，並獲得流亡的委內瑞拉人協助，並據稱得到美國的支援。不過馬查多沒有向BBC證實，但也沒有作出否認。
馬查多表示：「他們（委內瑞拉政府）說我是恐怖份子，要將我終生囚禁，並搜捕我。所以今日離開委內瑞拉，在目前的情況是非常非常危險。我只能說今日我在這裡，因為很多男男女女冒生命危險而讓我抵達奧斯陸。」諾貝爾委員會的主席弗里德內斯（Jorgen Watne Frydnes）稱，馬查多前往挪威的路途「情況極度危險」。而諾貝爾委員會一直也無法得知馬查多的行蹤以及她是否能抵達挪威。而最後也是由馬查多的女兒代領獎。