諾貝和平獎得主失蹤多月現身挪威　因天氣延誤抵達由女兒代領

諾貝爾和平獎得主，委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）雖然未及在頒獎禮上領獎，但她最終仍趕及去到挪威出席宴會，並與挪威總理斯特勒（Jonas Gahr Store）會面。據報道指，她秘密渡航至挪威時，因為天氣問題而延誤了到達的時間，然而隨後在周三（10日）晚在酒店露台向公眾揮手。

馬查多對上一次公開露面是在今年1月於委內瑞拉參與抗議總統馬杜羅（Nicolas Maduro）連任。由於委內瑞拉政府威脅要將她列為逃犯而禁止她出境，但是她仍冒險前往挪威。馬查多在深夜到達奧斯陸的酒店，並在酒店露台向公眾揮手，其後她與在酒店外的支持者會面。馬查多其後接受英國廣播公司（BBC）訪問，被問到她有近2年未與子女見面：「有超過16個月我沒法擁抱或接觸他們。突然間，短短幾個小時內，我就能夠見到我最愛的人，觸摸他們，和他們一起哭泣、一起祈禱。」她表示自己錯過了他們的畢業禮以及女兒和其中一個兒子的婚禮。