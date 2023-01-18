諾貝爾和平獎得主被指逃稅　菲律賓法院判無罪

曾任CNN記者的Maria Ressa，是Rappler的共同創辦人。她在2018年被菲律賓前總統杜特爾特領導的政府控以逃稅的罪名。菲律賓的司法部門指控，Rappler向兩名海外投資者發行的金融工具，產生了逾1.41億披索的收入，而該公司未有在2015年時申報。Maria Ressa與其公司否認指控，並指有關交易涉及合法的金融機制，不應算入稅收。

2021年諾貝爾和平獎得獎者之一，菲律賓獨立媒體記者Maria Ressa以及其媒體Rappler被指逃稅案，菲律賓法院最終判無罪。Maria Ressa指，這是事實、真相以及公義的勝利。

批評指控涉政治動機

Maria Ressa在法院外表示：「今日，是事實的勝利、真相的勝利以及公義的勝利。這些指控是出於政治動機，對我們而言是難以置信，這是可恥的濫權，去阻止傳播去做他們的工作。」Maria Ressa的代表律師亦指出，如果有關的金融工具需要申報稅務，將影響菲律賓的融資。

菲律賓全國記者聯盟表示，這次逃稅案件反映，越來越多利用法律的報復和恐嚇，威脅傳媒人及公民社會。又表示：「當我們同業面對法律的挑戰，從誹謗以至編造恐怖主義的指控，但我們從今次得到啟發，只要我們站起來抱緊宗旨，我們定能勝利。」

杜特爾特政府一直尋求關閉Rappler，原因是該媒體多次批評杜特爾特政府。在2018年，當局曾吊銷Rappler的新聞營運牌照，指該媒體有兩名美國投資者，違反憲法限制媒體擁有人需要是菲律賓公民。而去年當局亦要求該媒體關閉，但該媒體表明不會停運，並會在法庭推翻有關決定。而逃稅案後，Maria Ressa與Rappler仍有3項指控需要面對。