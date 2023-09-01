諾貝爾獎重邀俄羅斯伊朗參加晚會　基金會稱將不認同理念也納入其中

諾貝爾基金會表示，今年會恢復邀請俄羅斯、白俄羅斯以及伊朗的大使出席在斯德哥爾摩的晚宴。原因是也要包納不認同諾貝爾獎價值觀。

去年因為俄羅斯入侵烏克蘭，諾貝爾基金會未有邀請俄羅斯及白俄的代表出席晚宴，同樣未受邀的還有伊朗。基金會去年指是因為對烏克蘭入侵，以及白俄領袖盧卡辛科（Alexander Lukashenko）支持俄羅斯的「特別軍事行動」而拒絕邀請。不過基金會今年指，重新邀請這些代表，是要代表他們要接納即使與諾貝爾獎價值相違的人。