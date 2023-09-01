諾貝爾獎重邀俄羅斯伊朗參加晚會　基金會稱將不認同理念也納入其中

諾貝爾基金會表示，今年會恢復邀請俄羅斯、白俄羅斯以及伊朗的大使出席在斯德哥爾摩的晚宴。原因是也要包納不認同諾貝爾獎價值觀。
去年因為俄羅斯入侵烏克蘭，諾貝爾基金會未有邀請俄羅斯及白俄的代表出席晚宴，同樣未受邀的還有伊朗。基金會去年指是因為對烏克蘭入侵，以及白俄領袖盧卡辛科（Alexander Lukashenko）支持俄羅斯的「特別軍事行動」而拒絕邀請。不過基金會今年指，重新邀請這些代表，是要代表他們要接納即使與諾貝爾獎價值相違的人。
基金會執行總監海爾格森（Vidar Helgesen）表示：「很清楚，世界正在分裂，而不同觀點之間的溝通在減少。為對抗這趨勢，我們需要擴大邀請的範圍。來慶祝以及理解諾貝爾獎，以及有關科學的自由、文化的自由以及社會的和平及自由的重要。」
瑞典議員反駁：這些國家不會接受民主價值觀
不過瑞典自由黨議員Karin Karlsbro就指，基金會對「仍向烏克蘭文化中心發射導彈及殺害兒童的俄羅斯，為他們出席盛大的派對開綠燈」是開了一個「危險的先例」。她在瑞典的電台指出，俄羅斯、白俄及伊朗都是「流氓國家」，他們在對人民進行壓迫、以及對他們的人民及鄰國發動戰爭及恐怖襲擊。她又指：「這些國家是不會接受任何的民主價值觀。這是歐洲的戰爭，這種天真的立場是在破壞社會所需要的凝聚力。」