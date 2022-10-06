諾貝爾獎｜法國女小說家安妮艾諾獲文學獎

2022年度諾貝爾文學獎今日公布，由法國女小說家安妮艾諾(Annie Ernaux)獲獎，是首位獲得該獎的法國女性。安妮艾諾以自傳體作品著稱，講述在法國鄉郊小鎮成長、社會、與父母漸離、婚姻及患病等個人經歷，她自稱是「自身的民族學家」多於小說家。

安妮艾諾於1940年出生於法國諾曼第小鎮Yvetot，父母經營雜貨兼咖啡店。她於1974年以自傳體小說《清空》(Les Armoires vides)開展文學生涯，藉作品追尋自己的根源。直至第4部作品、另一自傳體《位置》(La Place)為她帶來突破，奪得法國勒諾多文學獎(Prix Renaudot)。《位置》主要講述安妮艾諾的父女關係、在法國小鎮的成長、父親如何被社會環境影響，以及她長大成人、離開父母原籍地的過程。安妮艾諾的作品充滿歷史及個人經歷，分別記錄自己的青少年時期、激情戀情、婚姻、墮胎、患癡呆症、患乳癌，以及母親的死亡等。

安妮艾諾08年出版的歷史回憶錄《歲月》(Les Années)獲高度評價，被視為個人巨著。她在該書中首次以第三人稱描寫自己，記錄了二戰後至廿一世紀初的法國社會。除上述作品，講述安妮艾諾母親的《一個女人》(Une Femme)、講述與一名東歐男人的激情戀情的《純粹的激情》(Passion simple)、講述父親襲擊母親及反思個人社會地位的《恥辱》(La Honte)及講述墮胎的《正發生》(L’événement)等評價尤其高。評審讚揚安妮艾諾「有勇氣及客觀敏銳度，揭開個人記憶的根源、隔閡及集體限制」。安妮艾諾對獲獎感到「非常意外」，她曾稱寫作是政治藝術，寫出社會的不平等。

其餘諾貝爾獎獎項公布日期

和平獎 10月7日

經濟學獎 10月10日