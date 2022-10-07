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國際
2022-10-07 17:28:08

諾貝爾獎︱白俄人權份子及俄烏人權團體分享和平獎

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俄羅斯人權組織Memorial與烏克蘭及白俄的人權份子共享和平獎。(路透社)

俄羅斯人權組織Memorial與烏克蘭及白俄的人權份子共享和平獎。(路透社)

諾貝爾委員會今日（7日）公布，烏克蘭人權組織公民自由中心、俄羅斯人權組織紀念碑（Memorial）以及白俄羅斯人權份子Ales Bialiatski共同分享今年諾具爾和平獎項。

諾貝爾委員會主席Berit Reiss-Andersen指，得獎者展示公民社會對和平及民主的象徵意義，他們展示出批判的權利以及保護公民權利的基礎。

獲獎的俄羅斯人權組織紀念碑是俄羅斯最古老的人權組織，今年初被停止運作。紀念碑在俄羅斯已有30多年歷史，一直紀錄着在前蘇聯時代，被處決、監禁或迫害的無辜人士的事蹟。組織一直被俄羅斯當局關注，在2006年遭俄羅斯當局警告，於2014年被列入為「外國代理人名單」，指有關組織收受外國資金。俄羅斯高等法院在2021年12月要求組織停止運作，原因是組織違反2012年的外國代理人條例，在社交媒體的貼文上，未有標注自己為「外國代理人」。

烏克蘭組織記錄俄戰爭罪行

至於烏克蘭的公民自由中心，在2007年成立，當時來自9個前蘇聯加盟國的人權組織，在基輔成立一個跨國界的資源供應中心。自成立以後，一直有監察着在克里米亞的政治迫害，並且記錄下頓巴斯地區在戰爭下發生的戰爭罪行及違反人權罪行。組織亦進行國際活動，要求俄羅斯當局釋放政治犯。在俄羅斯入侵以後，中心致力於記錄下俄羅斯人對烏克蘭公民所犯下的戰爭罪行。

白俄羅斯人權領袖Ales Bialiatski。(路透社)

白俄羅斯人權領袖Ales Bialiatski。(路透社)

白俄羅斯的人權份子Ales Bialiatski目前仍在白俄國內被拘留準備審訊。60歲的Ales Bialiatski在1996年創立人權組織，對抗白俄獨裁領袖盧卡辛科。諾貝爾委員會讚揚Ales Bialiatski畢生致力促進白俄民主及和平發展。Ales Bialiatski在2011年至14年被指逃稅而首度入獄，在2020年再被當局拘禁。諾貝爾委員會指，Ales Bialiatski從沒有在爭取人權上讓步。

和平獎非針對普京生日

在記者會上，Berit Reiss-Andersen被問到選擇今日公布和平獎，是否針對俄羅斯總統普京的生日。Berit Reiss-Andersen就否認，並指和平獎是給予協助和平的人，獎項與普京以及他的生日無關，也不是要與任何人對抗。Berit Reiss-Andersen又指，普京應該關注的是他的國內人民的公民權利是否受到壓制。

諾貝爾委員會主席Berit Reiss-Andersen否認獎項針對普京。(路透社)

諾貝爾委員會主席Berit Reiss-Andersen否認獎項針對普京。(路透社)

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