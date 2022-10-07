諾貝爾獎︱白俄人權份子及俄烏人權團體分享和平獎

諾貝爾委員會今日（7日）公布，烏克蘭人權組織公民自由中心、俄羅斯人權組織紀念碑（Memorial）以及白俄羅斯人權份子Ales Bialiatski共同分享今年諾具爾和平獎項。

諾貝爾委員會主席Berit Reiss-Andersen指，得獎者展示公民社會對和平及民主的象徵意義，他們展示出批判的權利以及保護公民權利的基礎。

獲獎的俄羅斯人權組織紀念碑是俄羅斯最古老的人權組織，今年初被停止運作。紀念碑在俄羅斯已有30多年歷史，一直紀錄着在前蘇聯時代，被處決、監禁或迫害的無辜人士的事蹟。組織一直被俄羅斯當局關注，在2006年遭俄羅斯當局警告，於2014年被列入為「外國代理人名單」，指有關組織收受外國資金。俄羅斯高等法院在2021年12月要求組織停止運作，原因是組織違反2012年的外國代理人條例，在社交媒體的貼文上，未有標注自己為「外國代理人」。

烏克蘭組織記錄俄戰爭罪行

至於烏克蘭的公民自由中心，在2007年成立，當時來自9個前蘇聯加盟國的人權組織，在基輔成立一個跨國界的資源供應中心。自成立以後，一直有監察着在克里米亞的政治迫害，並且記錄下頓巴斯地區在戰爭下發生的戰爭罪行及違反人權罪行。組織亦進行國際活動，要求俄羅斯當局釋放政治犯。在俄羅斯入侵以後，中心致力於記錄下俄羅斯人對烏克蘭公民所犯下的戰爭罪行。