諾貝爾獎｜研究「點擊化學」美國丹麥3專家奪化學獎

18:22 更新 各得獎者的研究

2022年諾貝爾獎(2022 Nobel Prize)今天公布化學獎，由美國史丹福大學女化學家貝爾托西(Carolyn R. Bertozzi)、丹麥哥本哈根大學化學家梅爾達爾(Morten Meldal)，以及美國斯克里普斯研究所(Scripps Research)化學家夏普萊斯(Karl Barry Sharpless)平分，以表揚3人在點擊化學(Click chemistry)及生物正交化學(Bioorthogonal chemistry)上的貢獻。其中夏普萊斯是第二度獲得諾貝爾化學獎。

負責評審的瑞典皇家科學院指，化學家一直想構建愈趨複雜的分子結構，例如想令天然分子帶有藥用特性，而這往往牽涉繁複的分子建構程序，耗時兼成本非常高昂。諾貝爾化學委員會主席奧維斯特(Johan Aqvist)稱，今年獲獎的3位化學家，令事情變得容易及簡單。

諾貝爾獎2022｜如「一click搞掂」一個化學反應 有利製藥

「點擊化學」一詞，約在00年由夏普萊斯提出。顧名思義，就像點擊一下滑鼠，便「一click搞掂」，完成一個化學反應般簡單，屬一種新的化學合成技術。其概念是將兩種有機小分子快速且有效的連繫上，其活性極佳，且具高穩定性，能在常溫條件下的水中進行反應，而且不受環境pH值影響活性，同時只會產生極少的副產物。「點擊化學」目前已應用於藥物開發、生命科學及材料科學等領域。

夏普萊斯及梅爾達爾之後各自研究「點擊化學」中最常見的點擊反應「CuAAC」(copper catalysed azide-alkyne cycloaddition)。瑞典皇家科學院指「CuAAC」目前被廣泛應用於開發藥物及基因作圖技術上。

至於貝爾托西，則把「點擊化學」提升至新層次。她研究出可在生命體上進行的「點擊化學」，但與細胞代謝過程中複雜生化反應互不干擾，稱為「生物正交化學」，有助研究治癌藥物，以及研究細胞及生物過程(Biological processes)等。

其餘諾貝爾獎獎項公布日期

文學獎 10月6日

和平獎 10月7日

經濟學獎 10月10日