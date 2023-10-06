諾貝爾獎2023｜在囚伊朗人權女鬥士穆罕默迪 獲頒諾貝爾和平獎

諾貝爾和平獎今日(6日)下午5時揭曉，由正被囚禁的伊朗51歲人權女運動鬥士穆罕默迪(Narges Mohammadi)獲得，以表揚她為反對伊朗婦女遭受壓迫、促進人權以及自由所作的鬥爭。她是第2個獲和平獎的伊朗女性。聯合國隨即發聲明，要求伊朗立即釋放穆罕默迪。

共被拘捕13次判監31年

諾貝爾委員會指，穆罕默迪為言論自由及獨立權利的鬥爭付出巨大代價，她曾被伊朗政權拘捕13次，定罪5次，共被判監31年及154次鞭刑。據報她目前因散佈「反國家宣傳」等罪名被判監約12年。

現年51歲的穆罕默迪是伊朗著名人權倡議者和記者，近30年來致力爭取婦女權利和廢除死刑。她於1990年代學生時期已開始爭取性別平等和女性權益，畢業後曾為一份改革派報章寫專欄。她在2003年加入由另一和平獎得主、伊朗律師伊巴迪創立的「人權捍衞者中心」，後來成為副主席，她並於2011年因支援被囚人權分子及其家人而首度入獄。

兩年後穆罕默迪出獄，因投身反對死刑的活動，導致在2015年再次被捕入獄，她之後抗議伊朗當局系統性地對政治犯，特別是女性使用酷刑和性暴力。2021年11月，穆罕默迪出席一名警察暴力受害者的追思會時再度被捕。