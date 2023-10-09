諾貝爾獎2023｜經濟學獎 哈佛大學女學者戈爾丁獲得 研女性在勞工市場待遇(更新)

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本年度諾貝爾獎今天公布最後一個獎項經濟學獎，由美國哈佛大學女經濟學家戈爾丁(Claudia Goldin)獲得，以表揚她在女性勞動力研究領域的貢獻。戈爾丁的研究史無前例地全面探討幾個世紀以來，女性收入和就業情況，揭示女性勞動力變化的原因，以及勞動市場有性別待遇差距的關鍵因素。

諾貝爾經濟學獎｜數百年女性就業趨勢呈「U」形

戈爾丁的研究現在聽來或許像老生常談，但就如評審所指，其發現在當時屬嶄新且令人驚訝的事實。戈爾丁的研究表明，女性勞動力市場參與率，過去並未呈持續上升的趨勢，而是猶如一條「U形曲線」。十九世紀初，隨著社會由農業轉向工業，已婚婦女的工作參與程度下降；但二十世紀初，服務業發展令已婚婦女就業率回升。戈爾丁指導致此趨勢的原因，是社會結構性變化，以及女性家庭責任的社會規範不斷演變而成。