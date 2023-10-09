諾貝爾獎2023｜經濟學獎 哈佛大學女學者戈爾丁獲得 研女性在勞工市場待遇(更新)

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本年度諾貝爾獎今天公布最後一個獎項經濟學獎，由美國哈佛大學女經濟學家戈爾丁(Claudia Goldin)獲得，以表揚她在女性勞動力研究領域的貢獻。戈爾丁的研究史無前例地全面探討幾個世紀以來，女性收入和就業情況，揭示女性勞動力變化的原因，以及勞動市場有性別待遇差距的關鍵因素。
諾貝爾經濟學獎｜數百年女性就業趨勢呈「U」形
戈爾丁的研究現在聽來或許像老生常談，但就如評審所指，其發現在當時屬嶄新且令人驚訝的事實。戈爾丁的研究表明，女性勞動力市場參與率，過去並未呈持續上升的趨勢，而是猶如一條「U形曲線」。十九世紀初，隨著社會由農業轉向工業，已婚婦女的工作參與程度下降；但二十世紀初，服務業發展令已婚婦女就業率回升。戈爾丁指導致此趨勢的原因，是社會結構性變化，以及女性家庭責任的社會規範不斷演變而成。
諾貝爾經濟學獎｜求學 職業選擇 生育 影響待遇
戈爾丁研究發現，在二十世紀裡，女性教育水平持續提升，在不少高收入國家甚至高過男性。她認為，避孕藥的普及對此變化有重要作用，因其為女性提供了可以規劃事業發展的機會。然而儘管二十世紀社會現代化、經濟增長及女性就業比率上升，女性長久以來收入仍低於男性，戈爾丁指部分原因是年少時求學決定，會影響未來事業發展，女性因上一輩(母親)往往待子女長大後才外出工作，未能傳授太多經驗，導致女性事業發展較慢。雖說男女收入不同，跟求學方向及職業選擇有關，但戈爾丁同時也發現，男女有「同工不同酬」情況，這差異主要是在第一個孩子出生後、母親把重心放在子女身上後出現。
瑞典皇家科學院聲明說，戈爾丁發現了勞動力市場上性別差異的關鍵因素，其研究成果「增進了我們對女性勞動力市場的理解」。戈爾丁對獲獎感驚訝及非常高興，她將獲1,100萬瑞典克朗(約777萬港元)獎金。