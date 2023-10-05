諾貝爾獎2023｜諾貝爾文學獎 挪威作家Jon Fosse獲得

本年度諾貝爾文學獎昨日公布，由64歲挪威國寶級當代作家及劇作家福瑟(Jon Fosse、圖)獲得，以表揚他「創新的戲劇和散文，讓難以言說的內容得以表達」。福瑟作品以挪威尼諾斯克語(新挪威語)寫成，涵蓋多種文學體裁，包括戲劇、小說、詩集、散文、兒童圖書及翻譯作品。其戲作屢全球各地獲搬上舞台，散文作品亦愈來愈受認同。

福瑟於1959年出生於挪威西海岸的豪格松德，首部小說《紅，黑》(Raudt, svart)於1983年問世，既叛逆又情感激烈，探討自殺問題，為後來的作品奠下基礎。福瑟的劇作家地位於99年在歐洲取得突破，96年劇作《有人將至》(Nokon kjem til å komme)在巴黎獲搬上舞台，取得成功，作品充滿恐懼及嫉妒情感，用字及戲劇動作力求精簡。事實上福瑟作品以簡化風格著名，被稱為「福瑟極簡主義」(Fosse minimalism)，並精於展現平凡、讀者可感同身受的場景。