諾貝爾獎2024｜南韓女作家韓江奪文學獎 代表作小說《素食者》揚名西方

2024年度諾貝爾獎今天公布文學獎，由53歲的南韓女作家韓江奪得，成為首位亞洲女性諾貝爾文學獎得主，也是繼南韓前總統金大中在2000年獲和平獎後，第2位韓籍諾貝爾獎得主。評審委員會表示，她充滿詩意的散文作品，毫不忌諱地面對歷史創傷，暴露人類生命的脆弱。她的代表作小說《素食者》（The Vegetarian）英文翻譯版本亦曾獲得2016年國際布克獎。





首位亞洲女性得主 韓江是南韓著名作家兼寫作教師，父親也是小說家，她畢業於延世大學的國文系，目前任教於首爾藝術大學文藝創作學系。她1993年在《文學與社會》季刊發表詩作，隔年以小說《紅錨》榮獲《首爾新聞報》的年度春季文學獎，開始進入文壇；1999年以作品《童佛》贏得「南韓小說文學獎」，2000年贏得「今日青年藝術家獎」，2005年，以中篇小說《胎記》榮獲「李箱文學獎」，成為史上第一位獲此文學大獎的「70後」作家，2010年以《戰鬥氣息》榮獲「東里文學獎」、2014年以《少年來了》榮獲「萬海文學獎」等。除了《素食者》外，小說作品還有《黑鹿》、 《你冰冷的手》、《希臘語課》等小說作品。

西方媒體曾評論韓江的小說作品風格大膽，跳脫舊式文學框架。亦有南韓文學評論家稱她為「一位印象派作家，擅長捕捉瞬間掠過的情感，據此勾勒生命裡註定的情感基調，她潛心研究的是絕望至極中才可以感受到的那束微弱救贖之光。」

諾貝爾獎2024其餘獎項公布日期

和平獎 10月11日 (五)

經濟學獎 10月14日 (一)

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The 2024 #NobelPrize in Literature is awarded to the South Korean author Han Kang “for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life.” pic.twitter.com/dAQiXnm11z — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2024