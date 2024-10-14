諾貝爾獎2024｜研社會制度如何影響國家繁榮 美3專家獲經濟學獎(更新)

22:40更新 詳細內容 諾貝爾獎2024今天公布最後一個獎項經濟學獎，由土耳其裔美國經濟學家阿傑姆奧盧(Daron Acemoglu)、英國出生的美國經濟學家約翰遜(Simon Johnson)，以及英國出生的美國經濟及政治科學家魯濱遜(James A. Robinson)共同獲得。3人從研究殖民地得出結論，指一個地方的繁榮程度，與當地社會制度息息相關。這結論在今天似乎理所當然，但他們的研究對此提供了有系統的解釋。 瑞典皇家科學院表示，向3位專家頒獎是為表揚其在研究社會制度如何形成，以及社會制度對國家繁榮有何影響的貢獻。公告指，對於為何有些國家繁榮，有些卻貧窮，很久以前的理論認為與地理位置及氣候有關，指溫帶地區往往較熱帶地區更具經濟生產力，愈近赤道的國家就愈窮。

諾貝爾獎2024｜殖民者制定壓榨抑或包容制度是關鍵 但今年獲獎的3位專家整理出另一套理論。他們從研究曾受西方殖民的地區，指社會制度會影響當地經濟。他們發現，殖民者引入壓榨當地人及天然資源、為了自身短期好處的制度，殖民地就會變得貧窮不繁榮。相反，殖民者引入包容性的政治及經濟制度，希望能長期地為定居當地的宗主國人民帶來好處，該個殖民地就會變得富庶繁榮。 那麼殖民者如何決定引入何種制度？3人的研究認為，如果殖民地本來的人口密度高，潛在的反抗力量就大，但也可以提供龐大的廉價勞動力；而人口密度高，移居當地的宗主國人民便不會太多，殖民者通常會制定壓榨性的制度。反觀，如果殖民地本身人口密度低，潛在的反抗力量就較小，能提供的廉價勞動力也小，而且將會有較多來自宗主國人民遷入，殖民者多會制定包容性較高的政治和經濟制度。

諾貝爾獎2024｜制度影響經濟例子 美墨邊境「雙城」 有關制度對經濟的影響，3人的研究的例子有位於美國及墨西哥邊界「雙城」諾加利斯(Nogales)。該市一半由美國管治，一半歸屬墨西哥，無論地理位置、氣候、文化及居民祖先亦差不多，但美國管治的一邊人民收入較高、學歷較好、壽命較長；人民產權及投資受保障，並有選舉自由。另一半則由墨西哥管治，基本上甚麼都較差。3位得獎者也發現，殖民化開始出現之前，城市化是繁榮指標——一個地方愈城市化，就愈繁榮，這因果關係持之有效；但殖民化出現後，幾百年前最繁榮的地區，現在卻相對貧窮，原因在於殖民者見該地方富庶、油水多，就制定壓榨性的社會制度，令當地的繁榮瓦解。

他們的研究也指出，為何一些採用壓榨性制度的國家會一直貧窮、為何統治者想改變也不易，原因是統治者及被統治者之間不信任。統治者一日從制度得益，被統治者一日都不信他會遵守任何經濟改革承諾；統治者又不相信若他真的改革，民眾會彌補他因此失去的經濟利益，於是國家維持現狀一直窮下去，不少改朝換代的民主化進程，就在這種環境下發生。 諾貝爾獎2024各獎項報道︰

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