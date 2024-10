諾貝爾獎2024｜研「人工神經網絡」助電腦學習發展AI 美加雙雄獲物理學獎(更新)

公告表示,二人是利用物理學,在資訊海中找出規律(used physics to find patterns in information)、並且用物理學訓練人工神經網絡(trained artificial neural networks using physics)。目前民眾得以用電腦翻譯語言、解讀圖象,甚至跟電腦對話,一切都要拜電腦藉由「人工神經網絡」學習所賜。

諾貝爾物理學獎|「人工神經網絡」模仿人腦

電腦要從例子中學習,類似於人腦的「人工神經網絡」是關鍵。科學家早於上世紀四十年代已開始研究人腦的神經元(neurons)及突觸(synapses)背後的數學原理,亦有神經科學家提出當神經元在工作時,它們之間的連接會加強。神經元是大腦和神經系統中的基本功能單元,負責接收、處理和傳遞資訊,各神經元之間由突觸相互連接,形成複雜的網絡。