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國際
2023-10-02 21:39:27

諾貝爾醫學獎｜抗新冠病毒功臣 兩科學家為mRNA疫苗研究打下基礎 (更新)

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諾貝爾

諾貝爾｜匈牙利科學家Katalin Karikó和美國科學家Drew Weissman共同奪得醫學獎。（美聯社）

更新：mRNA技術曾被認為「看不出發展潛力」　評委：兩得獎者拯救數百萬人性命

本年度諾貝爾「醫學獎」，由美籍匈牙利裔科學家考里科(Katalin Kariko)和美國醫學家韋斯曼(Drew Weissman)獲得，兩人共同研發核苷(nucleoside)基礎修改，此技術在新冠病毒爆發時，協助藥廠成功研發出有效對抗新冠病毒的mRNA(信使核糖核酸)疫苗。港人注射的復必泰疫苗及西方國家普遍採用的輝瑞(Pfizer)及莫德納(Moderna)疫苗均為mRNA疫苗。評審委員稱，兩人拯救了數百萬人性命。香港中文大學亦於本年8月頒授榮譽理學博士學位予考里科，表揚她對生物醫學科研的重大貢獻。

貝爾評審委員會稱，「在現代人類健康面對最大威脅之時，兩名得獎者為疫苗以前所未有速度研發作出貢獻。」mRNA早於1961年被發現，是自然分子，攜帶從DNA到細胞蛋白質製造機制的基因密碼。考里科和韋斯曼2005年修改了核苷，那是mRNA基因密碼分子，可將mRNA置於免疫系統的雷達中，而他們共同研發的核苷基礎修改，可阻止人體免疫系統對實驗室製造的mRNA展開炎症攻擊，這之前被視為治療科技的重大障礙。有評審委員稱，兩人的基本科學發現根本地改變大家對mRNA與免疫系統互動的了解，在新冠疫情爆發時對社會有重大影響，「他們一起拯救了數百萬人性命，防範新冠重症，也減輕了疾病帶來的重擔，以及令社會得以重開。」

為復必泰疫苗研發商BioNTech顧問

考里科是參與研發輝瑞(復必泰)新冠疫苗生物技術公司BioNTech的高級副總裁，直至2022年，之後擔任該公司的顧問。她目前是匈牙利塞格德大學(University of Szeged)教授，亦是美國賓夕法尼亞大學佩雷爾曼醫學院(Perelman School of Medicine)客座教授。韋斯曼則是佩雷爾曼醫學院的疫苗研究教授。

被視為冷門領域無發展潛力

考里科和韋斯曼去年在日本和台灣分別獲頒科技獎項，台灣傳媒稱，由於結構較為脆弱，mRNA技術難以掌握，當時被認為「看不出發展潛力」，遭視為「冷門」領域，但考里科對此技術充滿興趣，研究mRNA技術數十年的她並未放棄。她透露，向賓夕法尼亞大學申請研究經費曾受阻，甚至被降薪。韋斯曼則是看到mRNA的運用潛力，兩人獲諾貝爾醫學獎，屬兩種不同領域的結合成果。他們將瓜分1,100萬克朗(約784萬港元)獎金。

[18:36:27] 抗新冠病毒功臣奪諾貝爾醫學獎 兩科學家為mRNA疫苗研究打下基礎

本年度諾貝爾獎項周一起揭曉，第一個公布獎項「醫學獎」，由抗新冠病毒「功臣」奪得。 獲獎的美籍匈牙利裔科學家考里科(Katalin Karikó)和美國醫學家韋斯曼(Drew Weissman)研發核苷(nucleoside)基礎修改，此技術在新冠病毒爆發時，協助藥廠成功研發出有效對抗新冠病毒的mRNA(信使核糖核酸)疫苗。Karikó是研發輝瑞(復必泰)新冠疫苗生物技術公司BioNTech的高級副總裁，直至2022年，之後擔任該公司的顧問。

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