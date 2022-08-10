證據確鑿｜CCTV揭飲品加通渠水　加州女醫生多次毒害丈夫

美國南加州一名皮膚科女醫生涉嫌多次在檸檬飲品中混入通渠水，毒害結婚10年且同為醫生的丈夫，導致他2度罹患胃潰瘍、食道炎等症狀。其丈夫偷偷裝設CCTV才揭發事件，隨即向法院申請限制令，並在法庭陳述中揭露妻子長年對他和子女進行言語和肢體上的虐待。

綜合《紐約郵報》(New York Post)等報，南加州橙郡Irvine的53歲放射科醫生Jack Chen，日前向法院提出對45歲妻子Yue Yu的限制保護令。原因是CCTV拍攝到妻子在他不知情的情況下，將「Drano」通渠水混入暖的檸檬飲品讓他喝下。有報道指，單在7月，Yue Yu已經3次落毒。 Jack Chen透過律師表示，他早在3、4月就注意到身體出狀況，做了進一步檢查後開始出現明顯症狀，不僅兩次患上胃潰瘍，還有胃炎、食道炎等狀情況，他留意到了飲品入面有一陣化學品味，因此才於廚房裝設CCTV，詎料拍下妻子落毒畫面。