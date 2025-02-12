識食！鳥類嫌食物「口寡」奧地利研究：鳳頭鸚鵡喜歡蘸藍莓醬調味(有片)

人類會混和不同風味來創造佳餚，奧地利最新研究發現，有些鳳頭鸚鵡(cockatoo)也懂得替單調的食物「調味」，讓食物更好吃。 英國《衛報》報道，科學家早前已發現，有些鳥類會把麵包、餅乾蘸水後再吃，就像人們會把餅乾放在茶裡蘸濕再吃，這類行為反映出對濕軟質地食物的偏好。 鳥兒認為食物難食 所以調味 最新研究發現，鳥類也喜歡用藍莓味豆漿乳酪(soy yoghurt)給意大利粉調味。研究第一作者、維也納獸醫大學的專家齊瓦德(Jeroen Zewald)表示，參與實驗的這些鳥兒「認為牠們的食物難以下嚥，因此借助乳酪醬(調味)。牠們會蘸一蘸再吃，就像我們用薯條蘸蕃茄醬一樣」。

日本獼猴愛吃鹹味馬鈴薯 研究團隊發現，之前關於動物替食物調味的文獻，只有1960年代發表的一項研究，當時發現日本獼猴會把馬鈴薯蘸鹽水吃。 齊瓦德與同僚奧爾斯佩格(Alice Auersperg)在《當代生物學》(Current Biology)發表的研究報告指出，他們首先發現，飼養的2隻戈芬氏鳳頭鸚鵡(Goffin's cockatoo)會在早餐時將煮熟的馬鈴薯片蘸藍莓豆漿乳酪來吃。

鸚鵡有3種口味選擇 研究員其後進行了14次、每次長30分鐘的實驗，期間他們向18隻鳥兒提供用碗盛裝的意大利螺絲粉和椰菜花，或馬鈴薯和紅蘿蔔，同時提供藍莓豆漿乳酪、原味豆漿乳酪和水等沾醬，供鳥兒自由選擇。

比起原味 鸚鵡更喜歡藍莓味 結果發現，這些鳥兒不會拿紅蘿蔔或椰菜花去蘸任何醬汁，但其中9隻鸚鵡會將意大利螺絲粉或馬鈴薯丟進乳酪醬裡，而且比起原味，牠們更喜歡藍莓味。這代表這種行為不僅是要改變食物的口感，比起原味乳酪醬，鳳頭鸚鵡較喜歡直接食藍莓乳酪醬。 鳥兒非為了讓食物濕軟才蘸醬 研究員指出，這些鳥兒並非為了讓食物濕軟才會蘸醬，因為提供的食物本來就是軟的。這些鸚鵡不會把食物蘸水吃，而且只會將食物放在乳酪醬裡大約3秒，跟之前觀察到鳥兒將麵包蘸水20秒才吃的行為，明顯不同。

研究員認為，鸚鵡是為了讓食物增添風味才會蘸醬，而進一步實驗的結果顯示，鳥兒喜歡藍莓乳酪醬的原因，與醬汁顏色無關。

