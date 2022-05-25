譚德塞連任世衞總幹事 為唯一候選人 任期至2027年

在瑞士日內瓦舉行的世界衞生組織(WHO)年度會議世界衞生大會(WHA)，通過任命現任世衛總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)為下一任幹事。譚德塞是唯一候選人，第二任任期由今年8月開始，至2027年8月。

譚德塞在獲得世界衞生大會確認連任後，接受與會人士鼓掌祝賀，譚德塞致詞時形容，新冠疫情前所未見，各國可從中汲取教訓，他又指，世衞未來重點將放在，應急準備和改革上，以加強世衞組織面對突發衞生事件的準備及應對能力。

譚德塞致詞時形容，新冠疫情前所未見，各國可從中汲取教訓。(AP)

德國衞生部長：譚德塞是實至名歸

德國衞生部長勞特巴赫(Karl Lauterbach)在社交網站透露，譚德塞在160票中取得155票支持，是實至名歸，並上載他與譚德塞的合照。

世衛大會同日亦通過改革世衞財政收入模式，將各成員繳納會費在總收入所佔的比重，到2030年時提高至五成，以解決現時世衞過份依賴捐款的問題。