警世片｜車禍留路中待援　男司機慘被撞成「空中飛人」(有片)

遇上車禍事故，應遠離路面或路肩，在安全地點等候救援。沙地阿拉伯早前發生一宗交通意外，一名男司機未有離開路面，反而落車在行車道上等待支援，詎料遭另一輛車撞飛。這段二次意外的影片近日在社群平台瘋傳，提醒大家別站在路中間處理事故。

綜合報道，涉事影片在社交平台X、Instagram(IG)等，已經吸引了數十萬人次瀏覽。影片顯示，一名男子發生車禍，車頭嚴重毀損，他站在車旁疑似正查看手機處理事宜，詎料後方一輛車未有留意到道路情況，直接撞去停在路中的事故汽車，汽車再把男子撞飛，在空中打轉飛行了十數米始墮地，可見撞擊力度甚大，影片在此結束。影片未有交代事發日期，最後不清楚男子的情況如何。