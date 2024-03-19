警世｜網紅曾日飲9升啤酒 剩一年命 腹大如西瓜 失肝功能

日本東京一名「警世網紅」近日在國內外引起關注，他因長期大量酗酒而導致肝功能嚴重受損，去年緊急入院搶救後，醫生判斷他只剩一年壽命。他在網上公開自己接受治療的影像及心聲，令人看得心痛，近日貼出一張腹部大如西瓜的照片，惹來無限同情，並警惕過量飲酒會傷身。

現年47歲的警世網紅「Kimbae」(金バエ)在社交網站X公開自身經歷警世。據報他於35歲左右起瘋狂酗酒，曾經在一日內喝下9公升啤酒。

警世｜服安眠藥亦痛醒 「我準備好面對死亡」

Kimbae常在網上公開自己打點滴照片，又可見他的膳食、化驗報告、藥單及面容憔悴的自拍照等。至周一，他上傳自己面容痛苦地躺在床上的照片，可見腹部大如西瓜，他寫道︰「昨晚我準備好面對死亡了……我無法忍受腹部的痛楚」，並稱已服了兩粒安眠藥，但疼痛還是令他多次醒來，甚至失禁，因此他只好穿上尿布。