警世｜網紅曾日飲9升啤酒 剩一年命 腹大如西瓜 失肝功能

日本東京一名「警世網紅」近日在國內外引起關注，他因長期大量酗酒而導致肝功能嚴重受損，去年緊急入院搶救後，醫生判斷他只剩一年壽命。他在網上公開自己接受治療的影像及心聲，令人看得心痛，近日貼出一張腹部大如西瓜的照片，惹來無限同情，並警惕過量飲酒會傷身。
現年47歲的警世網紅「Kimbae」(金バエ)在社交網站X公開自身經歷警世。據報他於35歲左右起瘋狂酗酒，曾經在一日內喝下9公升啤酒。
警世｜服安眠藥亦痛醒 「我準備好面對死亡」
Kimbae常在網上公開自己打點滴照片，又可見他的膳食、化驗報告、藥單及面容憔悴的自拍照等。至周一，他上傳自己面容痛苦地躺在床上的照片，可見腹部大如西瓜，他寫道︰「昨晚我準備好面對死亡了……我無法忍受腹部的痛楚」，並稱已服了兩粒安眠藥，但疼痛還是令他多次醒來，甚至失禁，因此他只好穿上尿布。
警世網紅｜外出用膳須打止嘔針 之後腹膜炎
之後他再貼出照片，可見他躺在床上喝果汁，指當時他一吃固體食物便吐，只好喝果汁果腹。
儘管事隔一天，Kimbae情況及精神稍為好轉，可外出用膳，並記錄了吃天婦羅炸蝦及咖喱烏冬的一餐。這看似平常的一餐對他來說已是恩賜，他說烏冬較易消化，但因感到肚脹，餐後需服止痛藥、止瀉藥和益生菌，亦注射了止嘔藥。
然而數小時後，他在網上報告自己腹膜炎及發燒，其後雖可再外出用膳，但這種時好時壞的狀況，每日似不斷循環上演，彷彿每一餐都是賺來。不少網民看到他腹大便便的照片，都大吃一驚，擔心他的生命已進入最後倒數，紛紛替他打氣。但Kimbae仍積極面對，今天(周二)，他開直播交代自己的狀況，並稱其腹膜炎正在惡化，令人憂心不已。