警匪槍戰｜美漢伏擊開80槍殺2警員　遭負傷警當場擊斃(有片)

美國康乃狄克州Bristol的1名男子，上周三(12日)報警誘導警員到住宅區，再以AR-15步槍從背後殺害2名警察，另1名負傷警員用無線電通報現場發生槍擊。同時間，該名警員與槍手鬥智鬥力，避過數十槍射擊後，成功當場擊斃槍手，警方發在警員隨身攝錄機片段，猶如電影中警員處於下風的「賊捉兵」情節般驚險，片段上載1日已獲逾6.5萬觀看次數。

《紐約郵報》(New York Post)報道，影片開始已見警員Alec Iurato氣喘如已中槍受傷，從他的隨身攝錄機可見和他一起出勤的Dustin Demonte與Alex Hamzy已中彈倒地，受傷的Alec Iurato一拐一拐地在案發住宅旁移動，並以警用無線電通報現場發生槍擊，背景可以聽到有女性歇斯底里地尖叫，Alec Iurato一邊發出痛苦的呻吟一邊移到樹後尋找掩護，並拿起手電筒照向自己，似乎是在檢查傷勢，之後他忍不住說出「Oh fxxk, oh fxxk」。