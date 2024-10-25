警告朝兵將成攻擊目標 美首證北韓派兵3000赴俄

美國周三首次確認北韓派3,000士兵往俄羅斯受訓，警告若北韓介入俄烏戰事，將成為合理軍事打擊目標。北約正商討北韓出兵對戰事的影響，俄則反駁指「純屬炒作」，俄朝軍事合作符合國際法。南韓總統尹錫悅周四強烈譴責俄朝非法軍事合作，南韓將與國際社會採取必要措施。據報烏軍已發動心理戰，在社交平台發放韓語片段，向朝兵勸降。 白宮稱有證據顯示，本月初至月中至少3,000名朝兵由北韓元山坐船到俄羅斯海參崴，分批在遠東數個軍營受訓。白宮國家安全委員會發言人柯比表示：「如果他們被派往烏克蘭作戰，將成為合理的攻擊目標，烏軍將對北韓士兵作出防衛，就如抵禦俄軍。」防長奧斯汀警告，北韓一旦協同俄軍作戰是非常嚴重的問題，將對歐洲以至印太地區造成影響，美國正密切注視事態發展。

舕烏軍以食物利誘 籲朝兵投降 南韓國家情報院的評估跟美方一致，指已有3,000朝兵赴俄，年底將增至1萬；並稱朝兵正接受無人機等設備訓練，俄方已招募大批韓語翻譯員協助訓練他們使用無人機。南韓防長金龍顯指，朝兵聽從俄軍指示，只是擋子彈的僱傭兵，南韓正考慮對烏克蘭提供武器。 烏軍情報部門指，朝兵料派往俄羅斯庫爾斯克地區，與當地的烏軍作戰。據報烏軍在Telegram發放韓語片段，可見飯菜、肉、麵包和房間等，稱若朝兵投降，將獲得食物、住宿及醫療。周二另有最新片段顯示，數名疑為朝兵的人在室外抽煙、聊天，用韓語對話，稱「好累啊」、「太夜了」等，拍片者用雅庫特語說：「從朝鮮來的帥氣盟友，希望戰爭到此為止。」推斷地點是在俄遠東謝爾蓋耶夫卡的部隊。韓媒報道，南韓情報機關針對所獲得的影像和情報進行分析，研判被派往俄國的北韓士兵，大部分為15歲至20歲出頭的新丁，並非之前估計的「暴風軍團」精銳部隊。

分析：朝參戰令中國陷入兩難 分析指，北韓派兵支援俄羅斯攻烏，令中國陷入兩難。上海學者沈丁立認為，若北韓確實參戰，可能迫使北約考慮介入俄烏戰事，也可能給中國帶來更大風險，因為根據《中朝友好合作互助條約》，中國可能被迫出兵協防北韓，因而捲入戰爭中。美國《紐約時報》分析指，北京領導層也可能憂慮俄羅斯向北韓提供軍事技術，作為北韓出兵的回報。這可能會讓平壤更大膽地對日韓採取更激進的行動，也會削弱北京對平壤的影響力。因此，「中國不會對朝派兵赴俄感到滿意」。