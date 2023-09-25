警員射死非裔青年被控謀殺 倫敦警察拒配槍巡邏 警察廳要求國防部支援

案件引起社會廣泛討論，民眾連月示威，怒轟倫敦警方存在系統性種族歧視。當日開槍的警員被控謀殺，獲准有條件保釋，案件定於明年開審。死者家屬對涉事警員被起訴表示歡迎。

美聯社報道，倫敦一名警員因去年9月射殺24歲的非裔青年卡巴(Chris Kaba)，於本月20日被控謀殺，當局並沒公布其姓名。事發時，警方駕駛一部非警務車輛與卡巴開的奧迪(Audi)私家車展開追逐，其後警方車輛把卡巴截停，警員朝汽車開槍，駕駛座的卡巴頭部中彈死亡。警方事後解釋涉案私家車與前一天一宗槍械案有關，但在死者身上或車內未能搜出武器。

警員有甚麼顧慮？

倫敦警察須經特殊訓練才可配槍執勤，比例約為總數的十分一。涉案警員獲得同袍聲援，不配槍執勤以示抗議。倫敦都會區警察廳表示，「許多警員考慮到自身立場，已決定退出配槍任務」；並強調卡巴一案的謀殺指控令警員憂慮，他們認為這暗示對於他們在最具挑戰情況下所做的決定，將會受到審視。

警察廳要求國防部支援

BBC報道，已有超過100名警員繳回用槍許可證，鄰近警察廳周六晚已開始協助倫敦警方執行巡邏任務。此外，倫敦都會區警察廳已要求國防部有需要時提供反恐支援。這項要求意味著，英兵不會執行警察日常勤務，也沒有逮捕權力，但將在警隊無法動員時投入特殊任務。國防部宣布軍隊已戒備，隨時協助倫敦警方執行反恐工作。

內政部長：支持警隊

倫敦警察廳總監羅利發公開信呼籲改革警員問責制度，強調應果斷揪出害群之馬，而非向守法警員提出證據不足的指控；並強調下屬需獲充分法律保障，才能安心執勤，維護公眾安全。主管治安的內政大臣柏斐文(Suella Braverman)表示支持警隊，指警員須在高壓下快速做決定，執行職務時不應憂慮可能會被檢控。她承諾將檢討警察武裝任務的安排，恢復警員信心。