警察夫婦迫6歲女雪中舉牌罰企　涉虐童受審辯稱：這是唯一有效的方式

美國印第安納州傳出一宗離譜虐童案。一名年僅六歲的小女童被發現拿著一張寫有羞辱性字句的紙板在大雪天裡站在戶外，熱心路人看不下去通報警察，沒想到處理報案的竟然就是女童的親生父親。

路人發現女童穿著簡單站在零下7度的雪地



根據《每日郵報》報道，這宗事件最初是在今年的 1月19日曝光。一名住在印第安納州洛根斯波特的 六歲女童被人發現拿著一張紙板在大雪天裡罰站，字板上寫著： 「我試圖刺死我的弟弟，我在吃精神病藥物，如果你感到同情的話，請可憐受害者。」

當時女童身上只穿著簡單的外套，雖然她戴著帽子和手套，但腳上套的卻是洞洞鞋，站在零下7度的雪地裡。有熱心的路人發現，認為女童的父母太過份而打電話報警，沒想到接電話的員警竟然就是女童的爸爸。

原來女童的爸媽都是警察，分別為33 歲的柯迪（Cody Allen Scott ） 和 34 歲的 凱莉（Kylie Jo Scott）。柯迪 聲稱，這是對她唯一有效的懲罰。