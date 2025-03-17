警察夫婦迫6歲女雪中舉牌罰企　涉虐童受審辯稱：這是唯一有效的方式

美國印第安納州傳出一宗離譜虐童案。一名年僅六歲的小女童被發現拿著一張寫有羞辱性字句的紙板在大雪天裡站在戶外，熱心路人看不下去通報警察，沒想到處理報案的竟然就是女童的親生父親。
路人發現女童穿著簡單站在零下7度的雪地
根據《每日郵報》報道，這宗事件最初是在今年的1月19日曝光。一名住在印第安納州洛根斯波特的六歲女童被人發現拿著一張紙板在大雪天裡罰站，字板上寫著：「我試圖刺死我的弟弟，我在吃精神病藥物，如果你感到同情的話，請可憐受害者。」
當時女童身上只穿著簡單的外套，雖然她戴著帽子和手套，但腳上套的卻是洞洞鞋，站在零下7度的雪地裡。有熱心的路人發現，認為女童的父母太過份而打電話報警，沒想到接電話的員警竟然就是女童的爸爸。
原來女童的爸媽都是警察，分別為33 歲的柯迪（Cody Allen Scott）和34 歲的凱莉（Kylie Jo Scott）。柯迪聲稱，這是對她唯一有效的懲罰。
女童有問題行為需藥物治療
事件曝光後，隨著調查的進行，赫然發現這並不是柯迪和凱莉第一次對女童做出類似的處罰。一名社工告訴警方，女童曾經被迫帶著一塊標語到學校，上面寫著「我在東西上亂尿尿，然後像貓一樣把它藏起來。」
在另一宗事件中，女童被要求到當地超市附近拿著紙板繞行，這次的內容寫著「我撒謊是為了傷害別人。」
在雪地罰站的事件中，柯迪辯稱，他讓女兒每30分鐘出來一次，但每隔10分鐘她就可以「回屋取暖一次」。他並強調自己只能這麼做，這是除了毒打她之外唯一有效的方式。
報道指出女童確實有問題行為，並被診斷出需要藥物治療，但柯迪和凱莉仍被指控兩項忽視受扶養人的罪名，均為六級重罪，不過兩人均不認罪。兩人將於 5 月 8 日再次出庭，並於 9 月 22 日接受審判。
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