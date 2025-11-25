警察局長食飯玩新配槍　意外走火射爆妻子頭

哥倫比亞博亞卡省近日發生一宗令人震驚的悲劇。一名警察局長日前獲配一把新步槍，令他愛不擇手，竟然在快餐店內擦拭和把玩新槍，結果械支意外走火，正正射中他妻子的頭部，即使他立即將妻子送院，亦已返魂乏術。

綜合報道，事發於上周三(19日)，警察局長Hamilton Ruiz與25歲妻子Liliana Cruz，以及兩名警察同袍到距離警局3個街區的一間快餐店用餐，當時4人已點餐等待期間，Hamilton拿出新獲配得制式步槍去擦拭和把玩，詎料械支突然走火，意外射中Liliana的頭部，Hamilton立即驅車載妻子到醫院，可惜她已不幸身亡。