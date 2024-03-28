警察目擊鐵騎士飛撞竟U-Turn走人　網民：應該午餐時間(有片)

印尼加里曼丹中部普朗比紹縣早前發生一宗交通意外，一名電單車司機在路上高速逆線行駛期間，失控撞向分隔石壆，連人帶車噴飛逾10米後重摔地面。但事發時一架警車正正停在事故現場，卻對意外視若無睹，開車調頭走人，令網民大跌眼鏡。
綜合報道，事發於上周五(22日)中午，路邊監視器畫面顯示，當時一輛黑色廂型車正在分隔島開口轉出，詎料一架正高速逆線行駛的電單車懷疑閃避不及，失控撞上分隔石壆，連人帶車被拋起，鐵騎士更飛出監視器的拍攝範圍，機車重墜在地，零件散落。
網民：鐵騎士看到警車才會分心
更令人譁然的是，跟在廂型車後方的警車完全目擊事件，惟車內警員沒有落車查看或任何行動，竟然繼續開車，還因為扭呔與速度未能配合，要倒車再轉彎離開。當局後來表示，電單車司機逆向行駛，發生車禍後已經送院。但未有提及有警員不顧而去的事件。
事發影片在網上流傳，部分網民推斷，鐵騎士應該是因為逆線行車，但看到警車才會分心，亦有不少網民揶揄警方：「至少警察開車沒出意外」、「警察：哇塞好嚴重，OK我先閃。」還有網民問：「為甚麼警車沒有停下來幫忙」，另一名網友回答：「大概是午餐時間到了」。
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