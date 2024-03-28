警察目擊鐵騎士飛撞竟U-Turn走人　網民：應該午餐時間(有片)

印尼加里曼丹中部普朗比紹縣早前發生一宗交通意外，一名電單車司機在路上高速逆線行駛期間，失控撞向分隔石壆，連人帶車噴飛逾10米後重摔地面。但事發時一架警車正正停在事故現場，卻對意外視若無睹，開車調頭走人，令網民大跌眼鏡。

綜合報道，事發於上周五(22日)中午，路邊監視器畫面顯示，當時一輛黑色廂型車正在分隔島開口轉出，詎料一架正高速逆線行駛的電單車懷疑閃避不及，失控撞上分隔石壆，連人帶車被拋起，鐵騎士更飛出監視器的拍攝範圍，機車重墜在地，零件散落。