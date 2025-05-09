警燒毀20噸大麻　2.5萬小鎮居民嗨翻兒童現幻覺(有片)

土耳其東南部迪亞巴克爾省一個有2.5萬名居民小鎮Lice，因警方焚燒超過20噸被沒收的大麻而意外「嗨翻」，導致出現頭暈、噁心，甚至連小孩都產生幻覺等症狀。
綜合報道，事件發生於上月18日，Lice憲兵司令部執行了一項大規模的毒品銷毀行動，這批毒品是2023年和2024年間從該省各地沒收而來，價值約100億土耳其里拉(約20億港元)，警方更特意將大麻堆成該小鎮的英文地名「Lice」才點火燃燒。令2.5萬名居民不知不覺中吸進大量四氫大麻酚(THC)。
警方市中心焚燒毒品被批缺乏專業性
當地居民向媒體和當地組織反映健康問題，他們抱怨：「這幾天，整個地區都瀰漫著毒品的氣味，我們無法打開窗戶，孩子們生病了，我們不斷地跑醫院」。土耳其綠星協會(Yeşil Yıldız Association)主席Yahya Öğer批評，警方這種在市中心焚燒毒品的方式令人無法接受，且缺乏專業性，建議未來銷毀毒品應在配備過濾煙囪的工廠進行，而不是在人們生活和呼吸的地方。
Diyarbakır’ın Lice İlçesinde açık alanda yakılan 20 ton kenevir, 25 bin kişiyi adeta sarhoş etti.— Gazete 360 (@360Gazete) April 22, 2025
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