警燒毀20噸大麻　2.5萬小鎮居民嗨翻兒童現幻覺(有片)

土耳其東南部迪亞巴克爾省一個有2.5萬名居民小鎮Lice，因警方焚燒超過20噸被沒收的大麻而意外「嗨翻」，導致出現頭暈、噁心，甚至連小孩都產生幻覺等症狀。

綜合報道，事件發生於上月18日，Lice憲兵司令部執行了一項大規模的毒品銷毀行動，這批毒品是2023年和2024年間從該省各地沒收而來，價值約100億土耳其里拉(約20億港元)，警方更特意將大麻堆成該小鎮的英文地名「Lice」才點火燃燒。令2.5萬名居民不知不覺中吸進大量四氫大麻酚(THC)。