警犬初出學堂即立大功　擒獲涉行劫謀殺通緝犯(有片)

美國一隻剛由學堂完成訓練的警犬(K-9)，首次跟領犬警員拍檔值勤，就成功逮捕一名涉嫌行劫謀殺的通緝犯，為免對方拒捕逃跑，更將疑犯咬到慘叫連連不敢拒捕，令警員不禁連聲稱讚「乖孩子」(Good boy)。

美國這隻警犬Red於佛羅里達州執勤，上月底由其領犬警員Brett Whitson前往執行首個任務。當地的德蘭警察分局發言人表示，Red所擒獲的疑犯是22歲的Nassan Bacon，他早前與另外兩名男子，分別是22歲的John Torres和21歲的Isaiah Thomas，涉嫌在佛羅里達技術學院 (Florida Technical College)外劫車，過程中還開槍射殺司機。Nassan Bacon事前已因一宗持械加重傷害罪被警方通緝。

Red 首次出差成功逮捕危險疑犯

發言人指，事發當日，警方在埋伏時發現Nassan Bacon到一間槍店購買AK47的彈匣，決定封鎖周邊區域進行拘捕，當Nassan Bacon發現行踪敗露後，逃跑到附近一個民宅躲藏。警方為了盡快拘捕疑犯，找來Red協助，Red亦在領犬員帶領下，很快找出躲在民宅後院一堆廢鐵後面的Nassan Bacon，這是Red的警犬生涯首次出差就成功完成任務。

網上影片顯示，Red引領著領犬警員走到民宅後院，並來到Nassan Bacon藏身地點，按指示迅速制衡疑犯，疑犯被Red咬得張口慘叫，其他警員隨即持搶上前指令疑犯舉手投降，直至警方控制場面，拘捕過程中領犬員不斷大讚Red是「乖孩子」，以示意Red行動正確而獲鼓勵。警方指，疑犯遭拘捕後，即場已獲處理傷口，後來因傷勢嚴重，再將他轉送醫院作進一步的治療。