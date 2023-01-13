警花慘遭局長洩慾逾1年　派駐體育館逢比賽日被性侵

美國紐約市警方爆出性醜聞。49歲警察局長Jeffrey Brienza被指控，利用職權安排自己與女下屬2人前往洋基體育館執勤逾1年，據指幾乎每個比賽日都藉機性侵女下屬，即使沒有球賽，也在警車上強迫對方口交。Jeffrey Brienza目前已遭革職並接受調查。

綜合報道，起訴書提到受害女警當時隸屬44分局，經常被Jeffrey Brienza安排跑腿、擔任私人司機，或共同前往洋基體育館執勤。2020年6月某次結束執勤後，她在體育館浴室內遭上司性侵，之後就接連發生同類事件。起訴書指，只要Jeffrey Brienza發現受害女警上班，就會想盡辦法調動職務或班表，與她有獨處時間。