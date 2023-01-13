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國際
2023-01-13 14:29:00

警花慘遭局長洩慾逾1年　派駐體育館逢比賽日被性侵

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美國紐約市警方爆出性醜聞。49歲警察局長Jeffrey Brienza被指控，利用職權安排自己與女下屬2人前往洋基體育館執勤逾1，據指幾乎每個比賽日都藉機性侵女下屬，即使沒有球賽，也在警車上強迫對方口交。Jeffrey Brienza目前已遭革職並接受調查。

女警淪為局長洩慾工具逾1年，派駐體育館逢比賽日被性侵。(洋基體育館。網上圖片)

女警淪為局長洩慾工具逾1年，派駐體育館逢比賽日被性侵。(洋基體育館。網上圖片)

合報道，起訴書提到受害女警當時隸屬44分局，經常被Jeffrey Brienza安排跑腿、擔任私人司機，或共同前往洋基體育館執勤。20206月某次結束執勤後，她在體育館浴室內遭上司性侵，之後就接連發生同類事件。起訴書指，只要Jeffrey Brienza發現受害女警上班，就會想盡辦法調動職務或班表，與她有獨處時間。

受害女警：每個人都覺得他是好人，我不敢說甚麼。(網上圖片)

受害女警：每個人都覺得他是好人，我不敢說甚麼。(網上圖片)

受害女警：每個人都覺得他是好人 我不敢說甚麼

受害女警形容，這個創傷令她感覺「不是履行警察職務，而是在不合意願的情況下，向局長提供性服務」、「每個人都覺得他是好人，每個人都喜歡他……我甚麼都不敢說，因為他是局長」。不過，她最後仍鼓起勇氣，向紐約市警察局內務處(BIA)告，她在2個月後提早退役。

訴訟於202112月提出，案情直到本周才被報道。202210月，Jeffrey Brienza承認6項行政指控後被革職，包括歧視、過從甚密、違反巡邏原則、未經授權使用部門資料庫搜索等等。

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