議員質問有否試過網購 高市早苗接招：對鞋連內衣都係網購(有片)

日本首相高市早苗在關西成長，被指帶著關西人的直率性格。她周三在參議院預算委員會上，遭在野黨議員提出帶有陷阱的問題，挑戰她是否「離地」、不懂民生。豈料此問題不但難不到高市，她的答案更贏得網民大叫好。國民民主黨幹事長榛葉賀津也問高市，「請問首相有沒有用過電視購物或網路購物？」高市率直地回答：「有啊，例如我腳上穿的鞋子就是在網絡上買的，連現在穿的內衣也是。」她的回答令現場人士發笑，坐於其後方的總務大臣林芳正，以及財務大臣片山皐月等人更搞笑地同一時間望向高市腳上所穿的鞋子。

爆老公愛電視購物 女財政大臣偷笑點頭同意 高市早苗接著還爆老公、前眾議員山本拓喜愛電視購物。她說自己不太常電視購物，但丈夫卻常常偷偷下單，家裡還堆滿了還未開箱的包裹，有的甚至永遠用不到，讓家裡亂成一團。她更形容家裡情況「慘不忍睹」，並無奈地說，這些東西買回來後，丈夫還會叫她去過數付款。與高市關係友好的片山皐月更掩嘴偷笑和點頭同意。高市的坦率回答，令議事廳氣氛輕鬆起來，也讓人看到首相家裡的可愛日常。

網民：原來首相的生活跟我差不多 高市妙語回答的片段在網上傳開，並引起熱議。有網民表示，「好平易近人的對話，原來首相的生活跟我差不多」、「我笑了！高市首相的回答讓我感覺和她更親近了，我的情況也和她類似」。日本資深傳媒人、印太戰略智庫執行長矢板明夫指出，榛葉賀津也提出的問題其實是「陷阱題」，希望藉此暗示首相與一般民眾生活脫節，不了解基層的日常消費方式。高市的回答卻出乎所有人預料，意外展現她平易近人一面，也會像普通人一樣網購買鞋，被丈夫的購物習慣搞到頭疼。矢板明夫稱，高市用真誠的語氣和幽默的態度，拉近了與民眾之間的距離，「這種自然的反應，比形象宣傳更能贏得人心。」