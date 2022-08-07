護士與男友鬧交衝紅燈 釀6死包括孕婦一家3屍4命(有片)

美國洛杉磯發生可怕車禍，在一個十字路口突然有一輛汽車衝紅燈，如飛彈般高速撞向面前駛過的汽車並引發大火，造成6人死亡和8人受傷，死者包括一名懷孕8個月的孕婦、她1歲兒子和丈夫。有5輛汽車受波及，報道指肇事車輛衝力太過強勁，部分人被拋出車外。調查員相信當時那輛汽車的時速超過160公里，而該路段限制車速為時速56公里。肇事女司機受傷送院後被捕，據悉她為一名護士，事發前與男友吵架和喝醉。 片段或引起不安

8個月孕婦和1歲兒子遭拋出車 事發在上周四，從附近加氣站的閉路電視畫面可見，當時在左手面的車道是紅燈，一輛汽車停下來，前面有不少汽車經過，隔離線突然有一輛黑色汽車高速飛過衝燈，有汽車被撞後瞬間起火和遭推向前，場面超驚嚇。目擊者形容肇事汽車「就像炸彈，一名孩子躺在街上……他被拋出車外。一名懷孕母親躺在另一邊」。警方稱，在車禍中數人被拋出車外，兩輛汽車起火。已有8個身孕的23歲媽媽Asherey Ryan一屍兩命，她的1歲兒子同喪命。報道又指，她的丈夫也死於車禍中，他們一家當時正往醫院做產檢，所乘的汽車遭撞至劏開一半。