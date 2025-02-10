護理員派漏藥51次驚被鬧竟收藏藥物　13名患者已離世

日本發生一宗令人關注的醫療疏忽，三重縣桑名市綜合醫療中心一名男護理員，在2023年10月至2025年1月期間，共有51次未將應發放的藥物派發給患者，並將未派發的藥物收藏在自己的儲物櫃。在沒有領到藥物的患者中，有13人已經離世。院方向公眾道歉，至於死亡是否與護理員未給藥有關，仍要進一步調查。

桑名市綜合醫療中心上周五(7日)召開記者會公布事件，院方表示，上月21日另外一位護理員在關置物櫃的門時，因為震動碰巧讓事件中男護理員的個人儲物櫃門打開，結果竟發現裡面放有許多未開封的口服藥物。經過詢問後，涉事男護理員坦承自己多次將該給患者的藥物放進口袋，之後藏在個人置物櫃內。被問到為何要這麼做時，這名男護理員聲稱：「因為工作太忙，忘記給患者藥物，結果愈積愈多，害怕被責罵所以藏起來」。目前這名男護理員已被停職。