護膚品標榜「精液」成分　廣告問「聞到味嗎？」疑涉性暗示惹爭議(有片)

南韓近日有一個新品牌的護膚品，其網絡廣告中標榜含有「精液成分」，而且在韓國知名藥妝店「Olive Young」也買得到，不僅如此，廣告內容也踩到性暗示紅線，例如問「聞到精液的味道嗎？」等，引發爭議。
綜合報道，這段網路廣告以「女友」第一身視角拍攝，片中「男友」要帶女友到藥妝店推薦她嘗試使用一款含有「鮭魚精液成分」的護膚品。女友一度說：「很髒」，試圖拒絕男子，但女友還是買下這款護膚品，並馬上開箱使用。接著男子問：「有聞到精液的味道嗎？」女友回答：「沒有！」然後男子還說：「我以為使用起來會很黏，沒想到觸感還蠻滑順的。」
廠商：相關廣告未獲得廠商的最終許可
據悉廣告中提到的「鮭魚精液成分」，其實是「多聚脫氧核醣核苷酸」(Polydeoxyribonucleotide，PDRN)的成分，因具有組織修復、傷口癒合和抗衰老的作用，因此被廣泛應用在個人護膚品。不過這段廣告卻引發正反兩極評價，有網民批評，雖然PDRN的確是從鮭魚精液中萃取的，但整體廣告導向「色色精液」，不僅誤導觀眾，也讓人看了很不舒服。
報道指，有人後來直接向廠商投訴反映，廠商回應，產品的宣傳是外包給外部廣告宣傳公司，並強調這段「到藥妝店買精液保養品」的網路廣告，未獲得廠商的最終許可。廠商已向網民及消費者致歉，並已強烈要求廣告宣傳公司，將這段極具爭議的廣告下架。不過，相關廣告已被廣泛轉載。
릴스에서 조회수 폭발 중인 올리브영 입점 화장품 광고인데 이게 내용이 좀...— 맛스터 (@masterofjgp) March 4, 2025
“여친에게 정액을 구매하자하면?”
“올리브영에서 파는 정액은?”
“정액 냄새는 안나?”
“부드럽대요 ㅗㅜㅑ”
PDRN이 연어 정액에서 만든 성분인 건 맞는데 여성 타깃 제품에 저렇게 광고를 만드는 게 맞나? pic.twitter.com/p7LlfOtDgv