護膚品標榜「精液」成分　廣告問「聞到味嗎？」疑涉性暗示惹爭議(有片)

南韓近日有一個新品牌的護膚品，其網絡廣告中標榜含有「精液成分」，而且在韓國知名藥妝店「Olive Young」也買得到，不僅如此，廣告內容也踩到性暗示紅線，例如問「聞到精液的味道嗎？」等，引發爭議。

綜合報道，這段網路廣告以「女友」第一身視角拍攝，片中「男友」要帶女友到藥妝店推薦她嘗試使用一款含有「鮭魚精液成分」的護膚品。女友一度說：「很髒」，試圖拒絕男子，但女友還是買下這款護膚品，並馬上開箱使用。接著男子問：「有聞到精液的味道嗎？」女友回答：「沒有！」然後男子還說：「我以為使用起來會很黏，沒想到觸感還蠻滑順的。」