變態「擊倒」遊戲重現紐約 兇徒隨街揮拳擊頭 路人幾乎遭打死 (有片)

美國紐約市近日接二連三有無辜民眾遭陌生人從後揮拳打頭跌倒在地，其中一人幾乎死亡。報道指，今年到現在發生近20宗這類無動機的襲擊，專家警告變態的「擊倒」遊戲或重現紐約。

本月12日晚11時左右在布朗克斯區發生的一宗，閉路電視拍到52歲受害人Jesus Cortes與家人聚於餐廳外，突然一名男子一邊戴手套一邊行近他後面，然後二話不說揮拳打他頭部。Cortes倒地動也不動，襲擊者打人後還站在那裡。閉路電視拍下55歲兇徒Bui Van Phu樣子，他於1994年被控強姦一名17歲少女罪成。Cortes頭骨碎裂，須人工昏迷待其頭顱消腫，上周終於可以拔除呼吸機。