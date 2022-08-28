變態「擊倒」遊戲重現紐約 兇徒隨街揮拳擊頭 路人幾乎遭打死 (有片)

美國紐約市近日接二連三有無辜民眾遭陌生人從後揮拳打頭跌倒在地，其中一人幾乎死亡。報道指，今年到現在發生近20宗這類無動機的襲擊，專家警告變態的「擊倒」遊戲或重現紐約。
本月12日晚11時左右在布朗克斯區發生的一宗，閉路電視拍到52歲受害人Jesus Cortes與家人聚於餐廳外，突然一名男子一邊戴手套一邊行近他後面，然後二話不說揮拳打他頭部。Cortes倒地動也不動，襲擊者打人後還站在那裡。閉路電視拍下55歲兇徒Bui Van Phu樣子，他於1994年被控強姦一名17歲少女罪成。Cortes頭骨碎裂，須人工昏迷待其頭顱消腫，上周終於可以拔除呼吸機。
亞裔老婦當街被揮拳打頭倒地
本月20日一名36歲男子在布魯克林一個商場，於櫃員機排隊等候提錢時，突然遭人從後揮拳擊中頭，他倒地不起。受害人需送院，幸無大礙。於本月24日(上周三)，一名74歲亞裔女子與朋友在曼克頓購物區街上，突被一名女子揮拳襲擊，兩人事發前完全無互動。那名老婦被毆後彎下身，最後倒地。襲擊者則施施然離開，像無事發生般。「擊倒」遊戲最先發生於1992年，麻省一名學生遭一群青年揮拳擊頭。被告向檢控官稱，他們其中一人隨機揮拳擊倒路人，若未能成功，施襲的人將會變成「目標」，遭其他同黨攻擊。專家稱，這些人不單心理變態，他們還因為憤怒、沉悶，並厚顏無恥地擊攻路人。他又指因為紐約的覺醒運動令有關傷人的法例變寬鬆，兇徒認為不會因此被檢控，更肆無忌憚地施襲。