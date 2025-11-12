豆腐渣到咁！俄3歲童推開升降機門直墮槽底 父危急救子 鄰居機警阻電梯壓死人(有片)

左至右：男童輕輕一推便推開升降機門，父親反應快仍捉不住，男童直墮槽底。(互聯網)

豆腐渣到咁！？俄羅斯發生一宗嚇人的升降機事故，一名3歲男童跟父母等𨋢時，伸手推一推𨋢門，未料門板竟被推開，男童失足即跌落1.8米深的電梯槽底……

傳媒報道，事發於本月8日晚上8時半過後，地點是俄羅斯沃羅涅日州(Voronezh)。從閉路電視畫面可見，事發時男童與父母在大廈1樓等𨋢，男童似乎好奇，伸手推一推升降機門，未料真的能將門推開，瞬間跌進電梯槽。

鄰居機警救人

眼見兒子掉落，父親阿列克謝(Alexey)試圖拉著兒子但捉不住，男童墮落電梯槽底，父親即跳下去救人，母親也趕上前開啟手機電筒照明。緊張關頭，所幸有鄰居聽到尖叫聲，趕緊按停電梯，將其停在3樓，避免升降機下降壓到父子。