國際
2025-11-12 14:23:46

豆腐渣到咁！俄3歲童推開升降機門直墮槽底 父危急救子 鄰居機警阻電梯壓死人(有片)

左至右：男童輕輕一推便推開升降機門，父親反應快仍捉不住，男童直墮槽底。(互聯網)

豆腐渣到咁！？俄羅斯發生一宗嚇人的升降機事故，一名3歲男童跟父母等𨋢時，伸手推一推𨋢門，未料門板竟被推開，男童失足即跌落1.8米深的電梯槽底……

傳媒報道，事發於本月8日晚上8時半過後，地點是俄羅斯沃羅涅日州(Voronezh)。從閉路電視畫面可見，事發時男童與父母在大廈1樓等𨋢，男童似乎好奇，伸手推一推升降機門，未料真的能將門推開，瞬間跌進電梯槽。

鄰居機警救人

眼見兒子掉落，父親阿列克謝(Alexey)試圖拉著兒子但捉不住，男童墮落電梯槽底，父親即跳下去救人，母親也趕上前開啟手機電筒照明。緊張關頭，所幸有鄰居聽到尖叫聲，趕緊按停電梯，將其停在3樓，避免升降機下降壓到父子。

事發前，男童與父母在大廈1樓等𨋢。(互聯網) 男童好奇，推一推升降機門。(互聯網) 男童一推，升降機門即被推開。(互聯網) 男童向前跌，父親試圖拉著他。(互聯網) 父親捉不住，男童跌進槽底。(互聯網) 父親落槽底救兒子，母親用手機電筒照明。(互聯網) 父親落槽底救兒子，母親用手機電筒照明。(互聯網)

父親鬧爆豆腐渣升降機

男童跌落電梯槽底、飽受驚嚇，奇蹟地僅受輕傷，頭部和背部等部位撞瘀，並沒大礙。男童隨後送院，接受治療後出院，在家休息過後，情緒已逐漸平復。

當局展開刑事調查

父親阿列克謝狠批如此豆腐渣設施，指這幢住宅大廈才入伙1年多，升降機品質卻十分差劣，「這一年來，兩部升降機正常運作的時間大概只有兩個月，運行時也很可怕，會發出嘈雜聲、嘎吱聲、磨擦聲」。

報道指，俄羅斯當局以涉嫌「提供不符合安全標準服務」對電梯供應商等展開刑事調查。

