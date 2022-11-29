豪放女警IG賣弄性感 成人網PO片賺外快 終激嬲同僚

綜合《每日郵報》及《太陽報》報道，倫敦女警海倫娜(Sam Helena)經常在Instagram(IG)發布自己穿著性感的淫蕩照片，部分是半裸，形容自己是「變壞了的純情女孩」，吸引不少粉絲關注。其IG也連結到她在付費成人網「OnlyFans」的帳號，帳號以「紋身英國警察系列」來吸客，自稱是「跩跩警察」(Officer Naughty)，至今已發布97段影片。

英國一名豪放女警不理上司警告，在社交網接連發布大量自拍半祼照和影片，更在成人網開設帳號，穿著警察制服拍攝色情影片賺外快，結果在警隊犯眾憎，後果自負……

海倫娜在TikTok上傳影片。(互聯網)

被上司「照肺」 仍堅持行性感

報道指，2020年10月，海倫娜在社交網發布一段淫褻影片，惹起同僚不滿。片中，她身穿警察制服在鏡頭前淫笑兼擺出不同姿勢，更伸脷露出「舌釘」。根據守則，英國警察在執勤期間禁止配戴舌頭裝飾物。同僚舉報後，海倫娜便被上司「照肺」，上司忠告她「要注意網絡安全」。

可是，海倫娜並沒汲取教訓，繼續定期發布色情照片，近日上司發現其OnlyFans帳戶，即勃然大怒，至上周她終被停職，理由是其行為損害警隊聲譽。報道指，她最終辭職，將面臨紀律聆訊。

倫敦警方發言人證實涉事女警被停職，稱警方注意到相關帳號，案件仍在調查中。