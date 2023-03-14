貓咪半夜吵醒主人 原來屋內起火 一家六口獲救 貓卻犧牲

貓有感情嗎？貓有靈性嗎？相信有養貓者絕對會有答案，而近日美國一隻貓的經歷，或許亦可給予們們啟示。 事發在3月3日清晨約5時，住在俄亥俄州Forest Park的女戶主艾莉莎(Alyssa John-Hall)，一家六口好夢正酣之際，6個月大的貓咪尼娜(Nina)反常地在他們身上跳來跳去，又不斷發出大大聲的「咕嚕咕嚕」貓喘鳴聲。



貓咪救人｜戶主一度以為貓咪已逃出 艾莉莎被貓咪弄醒後，把牠趕出走廊，欲繼續睡覺，但她折回時突然發現不對勁，聞到燒焦氣味，未幾即看見走廊原來已經起火。艾莉莎憶述時仍猶有餘悸，「當時須立即決定救火抑或逃走」，「我帶著孩子們跑下樓梯，一邊尖叫叫醒丈夫」。 最終夫婦及4名子女安全逃出屋外，「我丈夫只穿著內褲，一家人都懵然不知發生何事」，之後才發現貓咪尼娜不知所終，「我不知道，我以為牠有逃出，我以為牠躲在灌木叢中，我當時專注於照顧及安撫子女」。