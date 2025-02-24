貓咪獨自搭27公里火車爆紅獲終身VIP　主人：牠不用再逃票(有片)

英國薩里郡一隻名為Tilly的賓士貓，近日在沒有主人陪伴的情況下，獨自搭乘火車旅行17.7英里(約28.5公里)抵達倫敦，驚人的舉動讓牠瞬間爆紅，甚至最終獲得鐵路公司贈送的終身免費車票。
綜合報道，52歲男子Michael Hardy的2歲愛貓Tilly，原本是一隻流浪貓，一年前被Michael和女朋友收養。Tilly平時就很喜歡到許多地方冒險，為了避免寵物走失，所以為Tilly的項圈掛上銀色鈴和粉色的標籤，還裝了Apple AirTag。Michael日前在上班時，突然接到車站售票處的來電「您的貓現在在倫敦」，他透過Tilly項圈上的AirTag查看，才驚悉Tilly獨自完成了長達27公里的火車旅程。Michael只好開車橫跨城市去接牠。
鐵路局：Tilly終身免費搭乘 只需要記得刷卡
事件經報道後，Tilly既有趣又驚人的火車歷奇令牠意外爆紅。Michael透露，Tilly真的天生熱愛冒險，曾獨自跑進學校、酒吧，甚至搭過公車，只是今次路程實在太遙遠，令Michael亦大嚇一跳：「牠跑到滑鐵盧幹嘛？想火車兜風嗎」。當地鐵路局就今次事件特別贈送Tilly專屬的「 Cat2Go 」鐵路卡，讓牠可以終身免費搭乘，還開玩笑說：「Tilly只需要記得刷卡」。Michael笑說：「Tilly以後搭火車，再也不用擔心被趕下車了！」
🐈⬛ All a-paws! Tilly the Cat, the whiskered wanderer and media sensation that travelled all the way from Weybridge to London Waterloo, shares her top train tips, so you too can have the purr-fect journey! #CAT2GO pic.twitter.com/rxVr9igs8K— SWR Help (@SW_Help) February 20, 2025