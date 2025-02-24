熱門搜尋:
哪吒2 網上熱話 朗天峰 新店關注組 金像獎2025 皇都 大S離世 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 財政預算案2025 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-02-24 14:00:00

貓咪獨自搭27公里火車爆紅獲終身VIP　主人：牠不用再逃票(有片)

分享：
貓咪獨自搭27公里火車爆紅獲終身VIP，主人：牠不用再逃票。(X)

貓咪獨自搭27公里火車爆紅獲終身VIP，主人：牠不用再逃票。(X)

adblk5

英國薩里郡一隻名為Tilly的賓士貓，近日在沒有主人陪伴的情況下，獨自搭乘火車旅行17.7英里(28.5公里)抵達倫敦，驚人的舉動讓牠瞬間爆紅，甚至最終獲得鐵路公司贈送的終身免費車票。

綜合報道，52歲男子Michael Hardy2歲愛貓Tilly，原本是一隻流浪貓，一年前被Michael和女朋友收養。Tilly平時就很喜歡到許多地方冒險，為了避免寵物走失，所以為Tilly的項圈掛上銀色鈴和粉色的標籤，還裝了Apple AirTagMichael日前在上班時，突然接到車站售票處的來電「您的貓現在在倫敦」，他透過Tilly項圈上的AirTag查看，才驚悉Tilly獨自完成了長達27公里的火車旅程。Michael只好開車橫跨城市去接牠。

adblk6
Tilly既有趣又驚人的火車歷奇令牠意外爆紅。(X) 鐵路局就今次事件特別贈送Tilly專屬的「 Cat2Go 」鐵路卡，讓牠可以終身免費搭乘。(X) Michael笑說：「Tilly以後搭火車，再也不用擔心被趕下車了！」(X)

鐵路局：Tilly終身免費搭乘　只需要記得刷卡

事件經報道後，Tilly既有趣又驚人的火車歷奇令牠意外爆紅。Michael透露，Tilly真的天生熱愛冒險，曾獨自跑進學校、酒吧，甚至搭過公車，只是今次路程實在太遙遠，令Michael亦大嚇一跳：「牠跑到滑鐵盧幹嘛？想火車兜風嗎」。當地鐵路局就今次事件特別贈送Tilly專屬的「 Cat2Go 」鐵路卡，讓牠可以終身免費搭乘，還開玩笑說：「Tilly只需要記得刷卡」。Michael笑說：「Tilly以後搭火車，再也不用擔心被趕下車了！」

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能