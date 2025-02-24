貓咪獨自搭27公里火車爆紅獲終身VIP　主人：牠不用再逃票(有片)

英國薩里郡一隻名為Tilly的賓士貓，近日在沒有主人陪伴的情況下，獨自搭乘火車旅行17.7英里(約28.5公里)抵達倫敦，驚人的舉動讓牠瞬間爆紅，甚至最終獲得鐵路公司贈送的終身免費車票。

綜合報道，52歲男子Michael Hardy的2歲愛貓Tilly，原本是一隻流浪貓，一年前被Michael和女朋友收養。Tilly平時就很喜歡到許多地方冒險，為了避免寵物走失，所以為Tilly的項圈掛上銀色鈴和粉色的標籤，還裝了Apple AirTag。Michael日前在上班時，突然接到車站售票處的來電「您的貓現在在倫敦」，他透過Tilly項圈上的AirTag查看，才驚悉Tilly獨自完成了長達27公里的火車旅程。Michael只好開車橫跨城市去接牠。