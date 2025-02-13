貓咪闖入飛機一遊　導致航班延誤2日(有片)

歐洲廉航瑞安航空(Ryanair)一架客機，由於在起飛前有機組人員聽到奇怪的喵喵聲，通知維修人員到場檢查後，驚見一隻貓咪竟然躲在航機的電子設備艙中，導致客機無法起飛，最後整整延誤了2日。
綜合報道，這架波音737客機上周原定由羅馬飛往德國，出發前機組人員卻聽到貓叫聲，維修工人到場搜尋後，竟然在電子設備艙內發現一隻黑白花紋的貓咪。不過這隻可愛的偷渡客卻無打算乖乖就範，相反在飛機內亂竄亂跑，導致這架客機不得不取消起飛，好等工人好好捉貓。
消息人士：若放任貓咪起飛或引發嚴重安全問題
維修人員為了方便捉貓，不得不拆掉幾塊面板，以便追蹤乳牛貓行蹤，然而貓咪卻一直四處移動、結果上演了2日「人捉貓」後，貓咪被拍到施施然地步出機艙門，慢慢走下樓梯，踏著碎步離開的模樣。
消息人士表示，如果放任貓咪在3萬英尺高空不管，很有可能引發嚴重安全問題，最後造成航空公司數千萬英鎊的損失，幸好在起飛前就聽到貓叫聲，飛機最後於周一(10日)順利起飛。
🐱A cat boarded a plane and grounded flights for two days.— Uncensored News (@uncensorednews9) February 11, 2025
A Ryanair Boeing 737 was preparing to take off from Rome to Germany when the crew heard meowing just before passengers were about to board. When they tried to catch it, it escaped into the electronics compartment and hid… pic.twitter.com/F7yrGgpXdx