貓咪闖入飛機一遊　導致航班延誤2日(有片)

歐洲廉航瑞安航空(Ryanair)一架客機，由於在起飛前有機組人員聽到奇怪的喵喵聲，通知維修人員到場檢查後，驚見一隻貓咪竟然躲在航機的電子設備艙中，導致客機無法起飛，最後整整延誤了2日。

綜合報道，這架波音737客機上周原定由羅馬飛往德國，出發前機組人員卻聽到貓叫聲，維修工人到場搜尋後，竟然在電子設備艙內發現一隻黑白花紋的貓咪。不過這隻可愛的偷渡客卻無打算乖乖就範，相反在飛機內亂竄亂跑，導致這架客機不得不取消起飛，好等工人好好捉貓。