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國際
2025-02-13 15:00:00

貓咪闖入飛機一遊　導致航班延誤2日(有片)

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貓咪闖入飛機一遊，導致航班延誤2日。(X)

貓咪闖入飛機一遊，導致航班延誤2日。(X)

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歐洲廉航瑞安航空(Ryanair)一架客機，由於在起飛前有機組人員聽到奇怪的喵喵聲，通知維修人員到場檢查後，驚見一隻貓咪竟然躲在航機的電子設備艙中，導致客機無法起飛，最後整整延誤了2日。

綜合報道，這架波音737客機上周原定由羅馬飛往德國，出發前機組人員卻聽到貓叫聲，維修工人到場搜尋後，竟然在電子設備艙內發現一隻黑白花紋的貓咪。不過這隻可愛的偷渡客卻無打算乖乖就範，相反在飛機內亂竄亂跑，導致這架客機不得不取消起飛，好等工人好好捉貓。

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上演了2日「人捉貓」後，貓咪被拍到施施然地步出機艙門，慢慢走下樓梯，踏著碎步離開的模樣。(X) 上演了2日「人捉貓」後，貓咪被拍到施施然地步出機艙門，慢慢走下樓梯，踏著碎步離開的模樣。(X) 上演了2日「人捉貓」後，貓咪被拍到施施然地步出機艙門，慢慢走下樓梯，踏著碎步離開的模樣。(X)

消息人士：若放任貓咪起飛或引發嚴重安全問題

維修人員為了方便捉貓，不得不拆掉幾塊面板，以便追蹤乳牛貓行蹤，然而貓咪卻一直四處移動、結果上演了2日「人捉貓」後，貓咪被拍到施施然地步出機艙門，慢慢走下樓梯，踏著碎步離開的模樣。

消息人士表示，如果放任貓咪在3萬英尺高空不管，很有可能引發嚴重安全問題，最後造成航空公司數千萬英鎊的損失，幸好在起飛前就聽到貓叫聲，飛機最後於周一(10)順利起飛。

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