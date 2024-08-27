貓店長｜泰國酒吧「淡定貓」竟負責收錢！瞬吸逾1300萬次瀏覽(有片)

店貓不罕見，但會「收錢」的店貓則屬奇聞。泰國某酒店近日的一隻「淡定貓」在網上爆紅，除因牠總是處變不驚、猶如公仔般定格的模樣惹人發笑，牠負責「收錢」及賺貼士的「職責」，把顧客最不想做的環節︰埋單，變成樂趣。

「淡定貓」是一隻名叫東尼(Tony)的橘貓，網名是「tony_thesleepingcat」，牠是泰國東北部馬哈沙拉堪府(Maha Sarakham)一間名為Sit-Camp Bar的小型戶外餐廳兼酒吧的常駐明星。

貓店長東尼化身收銀員︰