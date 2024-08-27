貓店長｜泰國酒吧「淡定貓」竟負責收錢！瞬吸逾1300萬次瀏覽(有片)

店貓不罕見，但會「收錢」的店貓則屬奇聞。泰國某酒店近日的一隻「淡定貓」在網上爆紅，除因牠總是處變不驚、猶如公仔般定格的模樣惹人發笑，牠負責「收錢」及賺貼士的「職責」，把顧客最不想做的環節︰埋單，變成樂趣。
「淡定貓」是一隻名叫東尼(Tony)的橘貓，網名是「tony_thesleepingcat」，牠是泰國東北部馬哈沙拉堪府(Maha Sarakham)一間名為Sit-Camp Bar的小型戶外餐廳兼酒吧的常駐明星。
貓店長東尼化身收銀員︰
貓店長｜貓貓頸上掛二維碼 化身收銀員
在一段在TikTok上獲得逾1,300萬次瀏覽的片段中，可見東尼坐在桌子上，頸上掛著二維碼。顧客只須掃描二維碼便可向餐廳付款，甚至可以打賞貓咪。
橘貓給人的印像是貪玩、笨及貪吃，故網民看到東尼在喧鬧的環境，仍能如此淡定感到非常驚訝。據報在其他片段中，東尼甚至讓人把牠的肚子當吉他彈。
貓店長｜店主︰本是流浪貓 有食物就OK
店主表示，東尼本是一隻自來的流浪貓，年幼時溜進店裡，並當成自己的家。店主自爆東尼其實也相當調皮，生氣時會爬樹甚至咬人，但怒氣很容易被貓糧平息，而牠目前已「見慣世面」，所以在人多場合亦能保持儀態。