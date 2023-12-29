熱門搜尋:
除夕倒數2024 叱咤2023 李善均 黎淑賢去世 2024新年 彩虹邨重建 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 山姆超市 MIRROR 周海媚 恒生指數 李家超 日圓匯率 交稅 御半山 姜濤 尹光 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-12-29 10:15:04

貓貓疑被打鎮靜劑「偷渡」登海洋贊禮號 　幸獲郵輪公司協調逃過安樂死

分享：

貓貓疑被打鎮靜藥「偷渡」上海洋贊禮號 　幸得郵輪公司奔走協調終逃過安樂死

一艘由美國夏威夷出發到澳洲悉尼的皇家加勒比國際郵輪「海洋贊禮號」上，不知為何竟然出現了一隻寵物貓，差點被安樂死。所幸在船員們的奔走之下，順利救下喵星人的一條小命。

根據皇家加勒比郵輪公司總裁兼首席執行官邁貝利 (Michael Bayley) 發表聲明表示，他們認為是客人偷偷將小貓帶上船。

認為有客人偷運貓咪上船

「海洋贊禮號」從夏威夷出發前往澳洲悉尼，航程總共約3周。在抵達悉尼後，需要進行例行檢查，以確保沒有任何植物、水果、動物和其他危險物品等違禁品。當紐西蘭的安檢人員在船上檢查時，在一位客人的房間裏發現了這隻虎斑貓。

船員們為牠取名奧維（Ovie），貝利在聲明中說，他們認為有客人將奧維塞在衣服裏帶上船，而且應該有餵食牠鎮靜劑之類的藥物，讓牠保持安靜。因為根據公司的政策，除非是「情緒支援動物或服務犬」，否則任何皇家加勒比郵輪上都不允許攜帶寵物。

由美國當地員工收養

生物安全官員立刻進行調查這隻貓是如何上船，確保這隻動物被隔離，並且沒有任何潛在的疾病。

由於動物不能隨意入境，照理來說奧維是要被安樂死的，但在郵輪公司的奔走之下，經過幾周的往返，最終奧維在隔離完之後安全地被帶到了美國，由當地的員工收養。

皇家加勒比郵輪公司尚未說明，這隻貓是如何通過郵輪安檢並成功上船。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

保暖食物｜（am730製圖）

保暖食物丨辣椒、薑黃、老薑等6種暖身食材 為身體加熱 忌飲酒或咖啡!（am730製圖） 保暖食物｜老薑（am730製圖） 保暖食物｜薑黃（am730製圖） 保暖食物｜辣椒（am730製圖） 保暖食物｜黑椒（am730製圖） 保暖食物｜蒜頭（am730製圖） 保暖食物｜肉桂（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受