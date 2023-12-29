貓貓疑被打鎮靜劑「偷渡」登海洋贊禮號 　幸獲郵輪公司協調逃過安樂死

一艘由美國夏威夷出發到澳洲悉尼的皇家加勒比國際郵輪「海洋贊禮號」上，不知為何竟然出現了一隻寵物貓，差點被安樂死。所幸在船員們的奔走之下，順利救下喵星人的一條小命。

根據皇家加勒比郵輪公司總裁兼首席執行官邁貝利 (Michael Bayley) 發表聲明表示，他們認為是客人偷偷將小貓帶上船。

認為有客人偷運貓咪上船

「海洋贊禮號」從夏威夷出發前往澳洲悉尼，航程總共約3周。在抵達悉尼後，需要進行例行檢查，以確保沒有任何植物、水果、動物和其他危險物品等違禁品。當紐西蘭的安檢人員在船上檢查時，在一位客人的房間裏發現了這隻虎斑貓。

船員們為牠取名奧維（Ovie），貝利在聲明中說，他們認為有客人將奧維塞在衣服裏帶上船，而且應該有餵食牠鎮靜劑之類的藥物，讓牠保持安靜。因為根據公司的政策，除非是「情緒支援動物或服務犬」，否則任何皇家加勒比郵輪上都不允許攜帶寵物。