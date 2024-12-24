貓頭鷹闖民居停聖誕樹頂變超萌裝飾　網民：幫霍格華茲送信(有片)

美國維珍尼亞州有一人家有驚喜奇遇，一隻貓頭鷹竟然闖入家裡，還停留在聖誕樹最頂端，看起來就像是聖誕裝飾一樣，在聖誕節臨近日子獲得這個奇幻時刻，引發網民關注，更有人笑言這貓頭鷹在幫霍格華茲送信。

綜合報道，阿靈頓動物福利聯盟(Animal Welfare League of Arlington)上周四(19日)在社交平台Facebook分享相片和影片，顯示一隻巨大貓頭鷹突然撞倒聖誕樹頂端上的星星裝飾，後來便一直待在聖誕樹上，一動也不動，一臉呆萌，片中的兩個女童興奮得哈哈大笑。女屋主Savannah Burgoyne表示，當她走到廚房，發現貓頭鷹竟然在嬰兒座椅上，便試圖將牠驅趕，詎料牠飛到聖誕樹上，形容這是一個很奇幻的聖誕時刻，並指感覺牠在聖誕樹上很舒服。