貝佐斯送女友上太空　全女班同行包括Katy Perry

前世界首富、亞馬遜創辦人貝佐斯離婚後，與「小三」、前霍士新聞台主播桑切斯戀情高調，備受關注，如今他旗下的航太公司宣布，將有6名女性參與太空飛行計劃，其中包括桑切斯，以及知名流行歌手Katy Perry。 貝佐斯（Jeff Bezos）旗下航太公司「藍色起源」（Blue Origin）27日在網站宣布這項消息，參與這項太空飛行計劃的6名女性，除桑切斯（Lauren Sánchez）、Katy Perry，還包括哥倫比亞廣播公司晨間節目主持人蓋爾金（Gayle King）、航空航天工程師鮑伊（Aisha Bowe）、電影製片人弗林（Kerianne Flynn）以及民權人士阿曼達·阮（Amanda Nguyen）。

體驗幾分鐘的失重狀態 該公司表示，這6名女性將參與「新雪帕德火箭」（New Shepard）第11次載人飛行，並於「今年春季」發射，但未透露具體時間表。該公司稱，這是自1963年以來，首位進入太空女性、俄國女太空人捷列什科娃（Valentina Tereshkova）完成太空任務後，「首次全女性太空飛行」。 該公司表示，這次飛行將讓乘客穿越100公里長的「卡門線」（Kármán line，即地球與太空間的邊界），體驗幾分鐘的失重狀態。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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